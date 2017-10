Buien, wind en frisser: de herfst is in het land dit weekend

Regen, wind, frisse temperaturen en zelfs af en toe een donderslag. De herfst is dit weekend in het land. Later deze week wordt het wel opnieuw zachter, verwacht het KMI.

Een regenzone trekt vandaag van west naar oost over het land. Het wordt nadien wisselvallig en winderig met enkele buien, maar tussendoor ook opklaringen. Af en toe zal er een donderslag te horen zijn. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in het centrum. Een zuid- tot zuidwestenwind waait matig en in het westen soms vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 kilometer per uur. Aan de kust kan dat 65 kilometer per uur zijn.

Krachtige wind

Deze nacht wordt het droog en zijn er brede opklaringen. Later op de nacht komen enkele wolken opzetten. Vooral in het westen zijn er buien, mogelijk met een donderslag. Temperaturen liggen tussen 6 en 11 graden. De zuidwestenwind waait in het binnenland matig tot vrij krachtig, aan zee kunnen dat rukwinden zijn tot 70 kilometer per uur.



Ook morgen wisselen opklaringen af met regen of buien. Het wordt gevoelig frisser: in de Ardennen ligt de temperatuur tussen 7 en 9 graden, in Laag- en Midden-België wordt het 12, 13 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig met mogelijk rukwinden tot 60 km/u, vooral aan de kust. Na de middag zwakt de wind af.

Tot 18 graden

Begin volgende week wordt het iets zachter (tot 16 graden), maar het blijft zwaarbewolkt met af en toe een bui. Woensdag wordt het droger, het kwik stijgt dan tot 16 à 17 graden. Donderdag en vrijdag blijft het overwegend droog en zacht - tot 18 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen.