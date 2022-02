Btw-verlaging elektriciteit op losse schroeven: discriminatie dreigt voor bewoners van woon-zorgcentra

Een tijdelijke verlaging van de btw — van 1 maart tot 30 juni — van 21 naar 6 procent op elektriciteit en een eenmalige energiepremie van 100 euro: zo wil de regering-De Croo de gezinnen compenseren voor de torenhoge energiefacturen. Maar één grote groep mensen dreigt daarbij uit de boot te vallen: de 165.000 bewoners van woon-zorgcentra in België. De maatregelen van de regering, uitgewerkt door minister Van Peteghem, gelden namelijk enkel voor de zogenaamde ‘residentiële aansluitingen’ en niet voor professionele energiecontracten. Woon-zorgcentra hebben professionele contracten en rekenen de energiekost door via de dagprijs die bewoners betalen.

De sector liet al verstaan dat die prijzen nu dreigen te stijgen met 2 à 3 euro per dag — goed voor 60 tot 90 euro per maand — wanneer de compensaties die gezinnen krijgen niet zullen gelden voor rusthuisbewoners. “Wij hadden vorig jaar een energiekost van 40.000 euro per jaar, maar voor 2022 hebben we al 20 procent extra budget voorzien om de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit te kunnen betalen”, zegt directrice Astrid De Valkenaere (40) van woon-zorgcentrum Kruyenberg in Berlare. “De dagprijs hebben we op 1 januari dit jaar ook al geïndexeerd, waardoor die nu - afhankelijk van het type kamer - al 3 à 4 euro is gestegen. De energiekosten wáren in 2021 al gestegen: 10 procent meer voor elektriciteit, gas was 6 procent duurder geworden. Als we de volgende stijging nog eens moeten doorrekenen, zullen nog meer bewoners op het einde van de maand de factuur niet kunnen betalen.”

Geen recht op energiepremie

De Raad van State heeft nu het wetsontwerp van minister Van Peteghem onder de loep genomen. En opvallend: de Raad waarschuwt voor een schending van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel wanneer bewoners van woon-zorgcentra geen gebruik kunnen maken van de energiecompensaties die gezinnen wel krijgen. “Aangezien moet worden aangenomen dat deze personen evenzeer financieel kunnen worden getroffen door de hogere energieprijzen, valt niet goed in te zien waarom niet ook voor afnemers, zoals woon-zorgcentra, die natuurlijke personen huisvesten, wordt voorzien in een verlaging van het btw-tarief op de elektriciteitsuitgaven die zij betalen ten behoeve van de eindverbruikers die zij huisvesten”, stelt de Raad van State in zijn advies.

Met alleen een verlaging van de btw voor woon-zorgcentra op de energiefacturen zijn bewoners zelf niet gebaat, meent gedelegeerd bestuurder Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO). “Neem het voordeel van wzc Kruyenberg: op een energiefactuur van 40.000 euro zou de verlaging, die geldt van 1 maart tot 30 juni, dan een besparing van 2.000 euro bedragen. Er zijn honderd kamers, dus is dat een compensatie van 20 euro per jaar per bewoner — dat is een schijntje. Bovendien hebben de mensen in woon-zorgcentra geen recht op de energiepremie van 100 euro of het verlaagde sociale tarief.”

Johan Staes van VLOZO: ‘Als het Koninklijk Besluit gepubliceerd is, zal ik met Zorgnet-Icuro, VVSG en ook met het Vlaams Welzijnsverbond, de Ouderenraad en Okra bekijken of deze maatregel moet aangevochten worden voor het Grondwettelijk Hof.’

Naar Grondwettelijk Hof

Minister Van Peteghem moet nu werk maken van een verantwoording die aantoont dat het gelijkheidsbeginsel niet wordt geschonden in zijn wetsontwerp, of een regeling uitwerken waarbij de voordelen toch mogelijk worden voor rusthuisbewoners. Daarmee moet hij vandaag naar het regeringsoverleg, voor het ontwerp in een Koninklijk Besluit wordt vastgelegd. De verwachting is echter dat er aan het wetsontwerp niets verandert in het voordeel van mensen in woon-zorgcentra. “Het belangrijkste punt is dat er een wezenlijk verschil is tussen residentiële en professionele energiecontracten. Technisch gesproken kan je die twee niet mengen”, klinkt het op het kabinet van Financiën.

De sector van woon-zorgcentra beraadt zich alvast over verdere stappen, stelt VLOZO-topman Staes. “Als het Koninklijk Besluit gepubliceerd is, zal ik met Zorgnet-Icuro, VVSG en ook met het Vlaams Welzijnsverbond, de Ouderenraad en Okra bekijken of deze maatregel aangevochten moet worden voor het Grondwettelijk Hof.”