Btw-verlaging elektriciteit geldt enkel voor particulieren: ‘Bewoners woon-zorgcentra worden letterlijk en figuurlijk in de kou gezet’

De regering besliste onder meer dat het btw-tarief voor elektriciteit tijdelijk van 21 naar 6 procent gaat, maar enkel voor gezinnen, de zogenaamde ‘residentiële aansluitingen’. Voor de woon-zorgcentra - en bijvoorbeeld ook de scholen - geldt die maatregel dus niet, maar in tegenstelling tot bedrijven kunnen zorgvoorzieningen hun btw niet recupereren. Ook op de energiecheque van 100 euro hebben de bewoners geen recht, want in een woon-zorgcentrum is er slechts één aansluiting, terwijl er verschillende mensen wonen, stelt Staes.

Hij wijst erop dat de energiefacturen momenteel al heel hoog zijn in de woon-zorgcentra. “Het is altijd heel warm in de woon-zorgcentra en nu moet er ook goed geventileerd en verlucht worden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus”, legt de gedelegeerd bestuurder uit. “Daarom wordt er nu extra veel gestookt.”

Als er geen aangepast beleid komt voor de woon-zorgcentra zullen de dagprijzen voor de bewoners stijgen. Een keer per jaar wordt die dagprijs aangepast. Staes vermoedt dat het zal gaan om een stijging van 2 à 3 euro. “Maar de bewoners krijgen daarvoor geen extra service in de plaats”, zegt hij.

Er zijn volgens VLOZO drie oplossingen zodat ook de bewoners van een woon-zorgcentrum een compensatie kunnen krijgen. Zorg ervoor dat ook zorgvoorzieningen een permanente btw-verlaging krijgen, bied een energiecheque aan aan mensen die permanent in een woon-zorgcentrum of assistentiewoning verblijven en zorg ervoor dat bewoners die recht hebben op een sociaal tarief gas en elektriciteit dat behouden, ook al wonen ze niet meer thuis, stelt Staes voor.