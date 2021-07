Brusselse vaccinatie sputtert: experts kijken bezorgd naar het najaar

De vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft sputteren. Experts zijn bezorgd over de gevolgen daarvan in het najaar, wanneer een vierde golf wordt voorspeld. ‘We zitten aan de limiet van wat we kunnen doen.’

Donderdag rijdt voor het eerst een vaccinatiebus uit naar Jette. Het is een van de vele lokale acties waarmee ze de vaccinatiegraad in Brusselse gemeenten willen opkrikken. Dat is nodig. De Brusselse gezondheidsinspectie liet eerder deze week weten dat het doel, om 70 procent van alle volwassenen tegen midden juli een eerste prik te geven, niet haalbaar is. Daarvoor moesten er wekelijks om en bij de 50.000 eerste dosissen toegediend worden. Afgelopen week kwamen ze daar met 29.000 bijlange niet aan.

Op dit moment is 57 procent van de volwassen Brusselse bevolking deels gevaccineerd. Dat wil zeggen dat 43 procent helemaal niet geprikt is. “Schrikbarend hoog”, vindt Joris Vaesen, die data bijhoudt over de vaccinatie in ons land. Ter vergelijking: in Vlaanderen en Wallonië is nog maar 13 en 24 procent van de meerderjarigen niet gevaccineerd.

Zorgpersoneel

Ook de vaccinatie bij het Brusselse zorgpersoneel zit nog niet goed. Volgens een nieuw rapport van Sciensano is 64 procent deels gevaccineerd. Voor personeel in Brusselse woon-zorgcentra ligt dat cijfer nog lager, rond de 57 procent. “Dat maakt de situatie dubbel gevaarlijk.”

Dat gevaar dreigt in de eerste plaats voor de Brusselaars zelf. Wie niet volledig gevaccineerd is, loopt het risico besmet te worden, kan ernstig ziek worden en in het slechtste scenario een hospitalisatie riskeren.

Bij de Taskforce Vaccinatie gaan ze ervan uit dat de vaccinatiegraad in het centrum van het land nog zal toenemen. Al zal het niet meer met grote sprongen zijn. “Het laaghangend fruit, de mensen die nooit hebben getwijfeld over een vaccin, is weg. Er rest nu vooral een iets moeilijker te bereiken populatie”, zegt woordvoerder Gudrun Briat. Doemdenken is nog niet aan de orde. “De vaccinatiecampagne is allesbehalve gedaan.”

Vaccinatiebus

Dat benadrukt ook Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie. De lokale, laagdrempelige acties, zoals de vaccinatiebus maar evengoed teams die aan huis gaan, blijven lopen. Nieuwe initiatieven komen er niet. “We hebben alles uit de kast gehaald. We zitten aan de limiet van wat we kunnen doen.”

Experts benadrukken dat Brussel niet zomaar vergeleken kan worden met Vlaanderen of Wallonië. Er speelt een heel specifieke grootstedelijke context. Buitenlandse steden, als Parijs of New York, doen het niet beter.

Dat neemt niet weg dat ook het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie haar hart vasthoudt voor het najaar. Modellen voorspellen rond dat moment – wanneer iedereen terug is van vakantie en de scholen opengaan – een vierde golf.