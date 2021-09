Brusselse regering start voorbereiding strenge coronapas vanaf 1 oktober

De uitbreiding van het gebruik van het CST komt er na onrust over de evolutie van de gezondheidstoestand in het Brusselse Gewest, onder meer als gevolg van de lage vaccinatiegraad. Alleen als de cijfers spectaculair verbeteren in de komende weken, komt het systeem er niet.

Het gebruik van het CST in het Brussels Gewest is mogelijk door het akkoord dat de federale overheid en de deelstaten eerder deze week hebben gesloten en dat gisteren ook groen licht heeft gekregen van het Overlegcomité. Concreet betekent het samenwerkingsakkoord dat de deelstaten vanaf oktober zelf zullen kunnen beslissen waar ze het CST voor zouden gebruiken. Maron benadrukte dat de uitbreiding van het bestaande samenwerkingsakkoord over het CST er op uitdrukkelijke vraag van de voltallige Brusselse regering is gekomen.

Intussen wordt er ook overleg gepleegd met de betrokken sectoren: horeca, evenementen en discotheken. Alain Maron benadrukte dat de Brusselse regering ervoor gekozen heeft om het CST niet op het openbaar vervoer of in voedingswinkels of supermarkten te gebruiken.

De Brusselse regering wijst erop dat het Covid Safe Ticket dient om de gezondheidssituatie onder controle te houden en bedoeld is om de volksgezondheid in verschillende situaties waarin mensen zich dichtbij elkaar bevinden in dezelfde ruimte, te beschermen. Het moet tegelijk de beperkingen die gepaard gaan met de andere voorzorgsmaatregelen, helpen te verminderen door onder meer de aanwezigheid van een groter aantal mensen mogelijk te maken. Deze maatregel moet vermijden dat de besmettingscijfers verergeren en er als gevolg daarvan nog beperkendere maatregelen genomen moeten worden. Dat zou immers de vrijheden van de burgers in de weg staan en nefast zijn voor de economie.