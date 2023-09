Brusselse procureur des Konings trekt aan alarmbel: ‘We hebben geen tijd meer voor dossiers over kleine criminaliteit’

“Dat we vaak strenger willen vervolgen, maar niet kunnen, weegt ook voor ons zwaar.” Net nu de drugsproblematiek in en rond de Brusselse stations toeneemt - met als gevolg dodelijke schietpartijen en bewoners die zich zelf met matrakken bewapenen - werkt het Brussels parket in crisismodus. Noodmaatregelen, omdat het parket over te weinig magistraten beschikt. Zo’n 24 van de 119 magistraten zijn er tekort. Sinds 2014 - toen het parket Brussel gesplitst werd van het parket Halle-Vilvoorde - was dat tekort nooit zo groot, zo vertelt ook Tim De Wolf, procureur des Konings van Brussel.

“Enerzijds waren er de voorbije twee jaar meer vacatures dan gemiddeld bij de rechtbank, anderzijds zijn er ook verschillende collega’s - ervaren, cruciale magistraten - uit met ziekteverlof door de werkdruk. In april zaten we aan een tekort van 20, dat was al veel, maar nu zitten we al aan zo’n 24 tekorten. En gezien de bijkomende uitdagingen, zoals in het drugsmilieu, is dat een problematisch niveau. Maar helaas zal dat dit jaar niet meer veranderen.”

Dezelfde namen

Vooral op de dienst jeugdcriminaliteit is er een groot magistratentekort. “Ze kunnen vaak niet doen wat ze willen doen in dossiers. Een minderjarige wordt bekeken als iemand die geen misdrijf kan plegen en wordt dus niet vervolgd. We kunnen alleen pedagogische maatregelen nemen (zoals plaatsing in een gesloten instelling, maar die zitten in België vol, EDLL). Maar ook daar stapelen de drugsdossiers zich op en zien de collega’s vaak dezelfde namen terugkeren. Het is dus niet slecht dat het debat leeft over welke maatregelen kunnen op welke leeftijd.”

Het Brussels parket kan niet anders dan de lat om misdrijven te vervolgen hoger te leggen, wat ook pijnlijk duidelijk werd na de eerste aflevering van Niveau 4, waarin tv-maker Eric Goens de politie in Brussel-Zuid volgt. Goens vertelde hoe ze in een week tijd drie keer dezelfde autodief hadden opgepakt en hoe een dealer al op vrije voeten is nog voordat agenten klaar zijn met het proces-verbaal. “Alsof we Monopoly spelen”, klonk het. Het Brussels gerecht moest vorig jaar 7.307 dossiers seponeren omdat er niet genoeg magistraten zijn. In vijf jaar tijd is dat een stijging van 157 procent.

15 keer stelen

Mogen we hieruit afleiden dat jullie geen tijd meer hebben voor de ‘kleine garnalen’? “Ja, maar ik zou eerder spreken van minder tijd voor kleine criminaliteit”, vervolgt De Wolf. Over welke misdrijven dat dan gaat, daar wil de procureur zelf niet over uitweiden, maar uit een eerder interview met de politiezone Brussel-Zuid bleek dat het gaat over onder meer diefstallen zonder geweld, zoals autodiefstallen en zakkenrollen. Er zijn dieven die al vijftien keer iets gestolen hebben en waarbij het dossier alsnog geseponeerd werd.

“We zijn genoodzaakt om scherpere keuzes te maken in ons vervolgingsbeleid. Zo hangt onze reactie nu een stuk af van antecedenten van verdachten en de plaats waar het misdrijf plaatsvond. Ons beleid is in de ene wijk strenger dan in de andere. We kunnen geen grote engagementen meer aangaan en alles vervolgen. We zijn op een punt gekomen dat we als parket maatwerk moeten leveren.”

Snelrecht

“Onze prioriteiten zijn drugshandel, geweld tegen politie en intrafamiliaal geweld”, gaat de procureur verder. “Het is dus niet omdat een dealer opgepakt wordt door de politie en bij wijze van spreken twee minuten later weer buiten staat, dat wij er geen gevolg aan hebben gegeven. En dat is toch een belangrijke nuance, want mensen denken dat en politiemensen heel vaak óók. We vervolgen meer dan in de perceptie van de politie leeft. Men is soms zo verontwaardigd over het parket en wijst met de vinger, terwijl wij in zulke gevallen vaak al het snelrecht toegepast hebben. Dat betekent dat die persoon zich binnen twee maanden moet verantwoorden voor de correctionele rechtbank omdat de feiten volgens ons ernstig genoeg zijn. Maar men moet begrijpen dat het niet realistisch is dat elke dader die betrapt wordt, in voorlopige hechtenis gaat”, aldus De Wolf.

Toch lijkt het dat ook dealers eerst een reeks feiten moeten hebben gepleegd, voor dat snelrecht effectief wordt gebruikt? “Na een eerste daad zal er misschien gewacht worden tot een tweede of zelfs derde, maar iemand die tien feiten heeft gepleegd en niet voor de rechtbank moet verschijnen, dat bestaat echt niet. Ook niet in Brussel. We passen het snelrecht al dagelijks toe, en we zouden dat graag nog uitbreiden, maar dat is niet mogelijk door onvoldoende magistraten. Al komt er wel een gevoelige verbetering aan nu ook straffen onder twee jaar uitgevoerd kunnen worden. Justitie gaat daar wat geloofwaardigheid herwinnen.”

Het gebrek aan strafuitvoering is bekend, en dat is bij het parket net zoveel een frustratie als bij de politie. “We moeten dossiers seponeren, terwijl we daar zelf strenger zouden willen reageren”, zegt De Wolf. “De lat is hoger gelegd dan wij correct vinden en dat weegt emotioneel bij collega’s. We kunnen niet reageren op zaken waarin we een rol te spelen hebben. Rechtbanken leggen na onze dagvaarding niet altijd een gevangenisstraf op. Ik moet dikwijls op onze mensen inpraten over wat ons werk al heeft opgeleverd, hoeveel duizenden dossiers we jaarlijks wél afhandelen met veroordelingen. Maar een straf die gepast is en niet uitgevoerd wordt - daar verliest iedereen bij. Toch wil ik afsluiten met een positieve noot: we zijn niet verloren. We beheren de situatie nog en daar mogen we trots op zijn.”