Brusselse postjes, Londense woontorens en korte broeken: dit moet u weten voor u gaat eten

De Franstalige politiek staat op zijn kop, en ook over korte broeken werd de afgelopen dagen opvallend veel gediscussieerd. Wij bundelden het nieuws voor u in deze lunchbreak.

In het nieuws 1. Politieke crisis Te veel mandaten en te hoge zitpenningen deden de Brusselse regering vallen, maar toch zou er nog een nieuwe instelling bijkomen: de openbare commerciële vastgoedmaatschappij. "Waar hebben we dat voor nodig? Juist, voor nieuwe postjes." Ecolo-voorzitters Zakia Khattabi, Patrick Dupriez ©Photo News

4. 16.000 Belgen op zwarte lijst Bijna 16.000 Belgen en inwoners van ons land staan op World-Check, de grootste zwarte lijst ter wereld. Heel wat mensen blijken onterecht op de lijst te staan. Ook de Belgische grootbanken KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius en ING gebruiken de lijst wanneer ze een risicoprofiel opstellen van potentiële klanten en kunnen mensen op basis daarvan weigeren. 5. Onrustwekkende verdwijning bij DVZ De negenjarige Brahim Bakali verdween gisteren bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De niet-begeleide minderjarige werd gisteren op straat aangetroffen en vermoedelijk door de politie naar de overheidsdienst gebracht, van waar hij nooit bij zijn opvangcentrum geraakte. 6. Militairen hebben er genoeg van Na een mislukte aanslag in Brussel-Centraal werd een terrorist dinsdag door een militair doodgeschoten. Zo is erger voorkomen, maar onder soldaten van Operatie Vigilant Guardian heerst geen triomfsfeer. Ze zijn bezorgd over de werkdruk. ‘Door oververmoeidheid verslapt onze aandacht’. ©Tim Dirven

7. Paradise City Paradise City: volgens Axl Rose is het gras er groen en de meiden best te pruimen. Over meiden gaan we niet twisten, maar het gras op het elektronicafestival Paradise City, dat gisteren zijn derde editie op gang trapte, is inderdaad een streling voor het oog. Paradise City ©Lilith Geeraerts