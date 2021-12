Brusselse politie lanceert opnieuw foto’s met opsporingsbericht voor relschoppers coronamars

#gezocht - Wie herkent deze personen ? Betoging tegen de coronamaatregelen in Brussel op 21/11/2021 - PART II. https://t.co/NSahDVtPbb pic.twitter.com/jpGb9sJcSJ — Opsporingsberichten (@politie_zoekt) 28 december 2022

De manifestatie ‘Samen voor Vrijheid’ tegen de invoering van de coronapas trok op zondag 21 november zowat 35.000 deelnemers. Het grootste deel van hen betoogde in alle rust, maar in de marge van de optocht kwam het tot zware rellen.

De politie moest geregeld het waterkanon en traangas inzetten, nadat betogers met vuurwerk of andere projectielen hadden gegooid naar de politie. Daarnaast werden hier en daar containers, vuilbakken en paletten in brand gestoken. Aan de Steenkoolkaai in Brussel werd zelfs een supermarkt geplunderd. De politie pakte in totaal 45 personen op. In 42 gevallen ging het om een administratieve aanhouding, maar in drie gevallen ging het om een gerechtelijke aanhouding.

Op 5 en 19 december volgden een tweede en derde betoging tegen de coronapas, die eveneens ontsierd werden door relletjes.

Wie één van de gezochte personen herkent, kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu, of via het gratis nummer 0800/30 300.