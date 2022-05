Brusselse Muntschouwburg verkoopt 5.000 operakostuums: ‘Blij met collector’s item uit ‘Don Quichotte’’

Circulaire mode is wat deze aardbol draaiende zal houden, maar wie vintage koopt, doet dat niet enkel voor het milieu, maar ook voor het verhaal. Wie zou immers de dame zijn wier trenchcoat je een tweede leven geeft? Naar welke bestemmingen zou dit hemd met palmboomprint al gereisd zijn? Toen de Brusselse Muntschouwburg afgelopen weekend haar depot opende, was het die verwondering die door de gangen van het pakhuis in Evere zinderde.

Jonge meisjes die bedachtzaam de tule strelen. Vrouwen die goedkeurend knikken naar getailleerde korsetstukken. Stylisten wier brein je hoort kraken bij het zien van theatrale mantels.

Maximaal acht stuks mocht je per persoon aankopen. Beeld Tine Schoemaker

Meer dan 5.000 stuks werden er te koop aangeboden voor spotprijzen tussen de 1 en de 200 euro, om plaats te maken voor nieuwe items. Je kon er snuisteren door de kleren die de afgelopen jaren opera’s als Aida, Tannhäuser en Lucrezia Borgia tot leven brachten, desgewenst met baritonzweet in de voering, maar steeds voorzien van een etiket waarin netjes geschreven staat in welke productie het kledingstuk werd gedragen en door wie. “Om drukte te vermijden werken we met tijdsloten per honderd man, en alle duizend tickets waren al op voorhand uitverkocht”, zeggen enkele medewerkers aan een teleurgestelde man die zich aan de inkom aandient.

Gérman de Valcárcel (55) was meer vooruitziend en haalt met enige fierheid een matadorvest uit Don Quichotte van de hanger. “Ik ben een liefhebber van de opera, en abonnee van de Munt. Aangezien ik Spaans ben, had ik gehoopt om iets uit deze opera te kunnen scoren.” Het vest dat hij met zorg over zijn schouders hijst, is bestikt met stukken papier: de liefdesbrieven van Don Quichot naar zijn imaginaire vriendin Dulcinea. “Dit is echt een collector’s item, dus ik ben er ontzettend blij mee. Toch was Don Quichotte niet mijn favoriete opera die ik in de Munt heb gezien – voor mij staat Orfeo ed Euridice in de regie van Romeo Castellucci op één.”

Gérman de Valcárcel kon een matadorvest uit ‘Don Quichotte’ op de kop tikken. Beeld Tine Schoemaker

De beweegredenen voor mensen die zich op een zonnige zaterdag in een stoffig archief begeven, zijn uiteenlopend. Een jonge man is vooral geïnteresseerd in de sobere stuks die de leden van het koor dragen – zwarte wollen mantels, witte katoenen hemden – omdat hij geen fan is van fast fashion. Een moeder is dan weer naar hier afgezakt met haar dochter die fan is van ballet en opera – maar laadt zelf muizenstaarten uit De notenkraker in haar tas, die ze als crea-juf nog kan gebruiken in haar les. Roxane Ca’Zorzi (47) is hier voor haar theatergezelschap, De Capes et de Mots, en hoopt goedkoop enkele stuks te vinden voor eigen toekomstige producties. De zwarte cape en het schildershemd op haar verlanglijstje kan ze vast afvinken.

Roxane Ca’Zorzi is theatermaker en kocht onder meer deze zwarte cape. Beeld Tine Schoemaker

Aan de lange rij voor de kassa staat styliste Farah El Bastani (32) die tal van BV’s en muzikanten kleedt voor videoclips, fotoshoots en populaire tv-programma’s. “Je mag maar acht stuks per persoon meenemen: hoe moet ik hier nu in godsnaam een selectie uit maken?”, pruilt ze met armen die uitpuilen van het textiel. “Ik hoorde over deze verkoop op de radio toen ik in de auto zat, onderweg naar Antwerpen. Ik heb me meteen omgedraaid”, lacht ze. “Ik ben hier niet met een specifieke klant voor ogen, maar dit is een hele goede manier om mijn eigen stock aan te vullen en om inspiratie op te doen. Je spot hier zo veel verschillende types en aan de pashokjes zie je dan bijvoorbeeld hoe zij een bepaalde mantel of jurk zouden dragen. Ook dat is heel waardevol voor mij.”

Zelf laat ik mijn oog vallen op een kinderjasje dat mijn anderhalve meter hoge frame past, met rijgnaden die doen denken aan Maison Margiela. Ik hang het over mijn arm, al is het niet het prijskaartje van drie euro, maar de voorpret die me over de streep trekt. Geef toe. Zeggen dat iets uit Oedipus komt, klinkt toch net iets beter dan “van de Zara”?