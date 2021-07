Brusselse hongerstaking zorgt voor crisis binnen Vivaldi: ‘Mocht de regering hierover vallen, zou dat een historische fout zijn’

De situatie van de ongeveer 400 mensen zonder papieren die in hongerstaking zijn in de Begijnhofkerk en de lokalen van de VUB en ULB is bijzonder precair. Dat leidt tot hoogspanning binnen de Vivaldi-coalitie.

Als er een hongerstaker overlijdt, zullen alle PS-ministers “binnen het uur” uit de coalitie stappen. Dat heeft PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne laten weten aan premier Alexander De Croo (Open Vld).

Vooruit: ‘Historische fout’

“Met alle respect, maar mocht de regering hierover vallen, dan zou dat een historische fout zijn”, reageert Vooruit-voorzitter Conner Rousseau bij Het Laatste Nieuws. “Zij kiezen ervoor om in de schijnwerpers een pleidooi te houden en wij kiezen ervoor om achter de schermen te werken aan oplossingen.”

Open Vld en MR: ‘Hoofd koel houden’

De liberale partijen vragen intussen op Twitter om “het hoofd koel te houden”. “De menselijke situatie is schrijnend, maar een hongerstaking is geen onderhandelingsmethode”, zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Aan politieke dreigementen hebben burgers niets”, treedt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert hem bij. Deze ochtend deelde Lachaert op Radio 1 nog een sneer uit naar PS en de groene partijen, zonder hen bij naam te noemen. “Door bepaalde partijen kan dit blijven doorgaan. Zo blijven die mensen hoop koesteren en kunnen de organisaties errond de hongerstaking blijven stimuleren.”

CD&V: ‘Desnoods gedwongen opname’

Volgens Joachim Coens, voorzitter van CD&V, telt er maar één ding: “Doden vermijden door de groepsdruk te doorbreken en door dringende medische interventie met desnoods gedwongen opname van wie in levensgevaar is.”

CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem hamert er ook op dat het Rode Kruis toegang moet krijgen tot de hongerstakers in de Begijnhofkerk. “Het feit dat het Rode Kruis geen toegang krijgt tot de mensen in de Begijnhofkerk vind ik onbegrijpelijk en dat verontrust mij”, zegt hij. Verder doet Mahdi er volgens Van Peteghem alles aan om “binnen de wet” duurzame oplossingen te vinden. “Deze mensen verdienen duidelijkheid. Geen tijdelijke of valse hoop. Dat kunnen we enkel bieden wanneer we hun persoonlijk dossier kennen.”

N-VA en Vlaams Belang vragen uitleg

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vragen intussen dat premier Alexander De Croo in de plenaire van de Kamer tekst en uitleg komt geven over het dossier.

Dat de PS ermee dreigt uit de regering te stappen als er een dode valt, noemt Vlaams Belang-Kamerfractievoorzitter Barbara Pas “ronduit immoreel gedrag”. De partij roept Mahdi op niet toe te geven aan de “chantagepolitiek” van de hongerstakers. Voor fractieleider Barbara Pas moet de politie ingrijpen en moeten de hongerstakers “gecolloqueerd en verzorgd worden”. “Na hun herstel moet er werk gemaakt worden van hun uitzetting”, aldus Pas.

Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover vindt het “in deze omstandigheden noodzakelijk dat de premier in de Kamer uitleg verschaft bij de publieke onenigheid in zijn regering”. Hij heeft Kamervoorzitster Eliane Tillieux gevraagd om hem maandagmiddag naar de Kamer te laten komen, tweet hij.