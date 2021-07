Brusselse hongerstaking escaleert verder: sans-papiers sluiten zich op in kerk en weigeren medische hulp

Ongeveer 200 mensen zonder papieren zijn al 45 dagen in hongerstaking in de hoop een collectieve regularisatie te krijgen. Dat de situatie nu escaleert, heeft alles te maken met een brief die ze aan premier Alexander De Croo (Open Vld) hebben gestuurd, legt Michel Genet van Dokters van de Wereld, een hulporganisatie die de hongerstakers bijstaat, uit op Radio 1.

“Ze hebben een brief gestuurd aan premier De Croo met de vraag of hij wil bemiddelen, maar De Croo heeft gezegd dat hij dat niet zal doen en dat staatssecretaris Mahdi verantwoordelijk blijft. Het is duidelijk een wanhoopsdaad van de hongerstakers.”

Eerder had staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) al laten weten dat hij niet zou toegeven aan de eis van de hongerstakers. Genet hoopt nu dat de hongerstakers toch nog één van de vrijwilligers van Dokters van de Wereld zullen binnenlaten in de kerk.