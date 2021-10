Brusselse coronapas leidt niet tot meer vaccinatie-afspraken. Integendeel

Wie vanaf vandaag in Brussel op café, restaurant of naar het theater wil, wil gaan fitnessen, binnen wil sporten of een congres of ander evenement met meer dan 50 aanwezigen wil bijwonen, moet een Covid Safe Ticket (CST) kunnen voorleggen. Die coronapas is een bewijs van vaccinatie, negatieve test of herstel. Wallonië zal de coronapas op 1 november invoeren, in Vlaanderen is het CST dankzij een hoge vaccinatiegraad afgevoerd.

Met het CST wil Brussel de verdere verspreiding van het coronavirus helpen tegengaan zonder de samenleving opnieuw op slot te doen. Daarbovenop moet de invoering de nog niet gevaccineerde Brusselaars zo veel mogelijk aanzetten om zich alsnog te laten vaccineren, aangezien het gewest veel lagere cijfers kent dan de andere regio's. In Frankrijk leidde een gelijkaardige aankondiging deze zomer tot miljoenen nieuwe prikafspraken.

Maar voorlopig is die ambitie een slag in het water. Tot vandaag kreeg in Brussel 56 procent van de bevolking minstens één prik. Bij de 18- tot 24-jarigen is de helft gevaccineerd, bij de 12- tot 17-jarigen 37 procent. Eind augustus stelde Brussel zichzelf tot doel eind oktober aan 65 procent te zitten. Daarvoor moesten er elke week 16.000 prikken gezet worden, ongeveer 2.300 per dag. Dat cijfer is nooit gehaald, het daalde zelfs week na week. Begin september lag het dagelijkse priktempo nog op een kleine 1.200, vandaag op amper 650.

Sinds het Overlegcomité op 17 september groen licht gaf aan de regio’s om de coronapas in te voeren, zijn er op die manier in totaal slechts 25.000 prikken bij gekomen, terwijl het er 136.000 hadden moeten zijn om de 65 procent te halen.

De aankondiging van de coronapas heeft dus voorlopig geen enkele invloed gehad op het priktempo, integendeel. Dat erkent ook Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. “Het effect is zo goed als nul”, geeft ze onomwonden toe. Volgens Neven blijven alle Brusselse gezondheidsactoren samenwerken om elke dag nog nieuwe mensen te sensibiliseren en nieuwe prikken toe te dienen. Dat gebeurt nu vooral in lokale antennes, via wijkwerking en in scholen. Van de grote centra in het Brussels gewest zijn er nog maar vier open.

Vraag is of de effectieve invoering van de coronapas wel voor een stijgend aantal afspraken kan zorgen. De gemeentebesturen en politie geven aan niet de middelen te hebben om iedereen te controleren. Het doel om tegen eind oktober aan 65 procent gevaccineerden te geraken is ook losgelaten. Een nieuw streefcijfer is er niet. Elke nieuwe prik telt, is het adagium.

Ook met de zogenaamde boosterprik schiet het in Brussel voorlopig niet op. Terwijl in Vlaanderen al meer dan 40 procent van de 85-plussers een extra dosis van het coronavaccin kreeg, blijft Brussel steken op amper 3 procent. Volgens Neven zal dat cijfer vanaf volgende week ook voor Brussel gaan stijgen. Deze week vertrokken de uitnodigingen voor de thuiswonende 85-plussers, gisteren kregen ook de woon-zorgcentra hun vaccins.