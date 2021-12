Brusselse cinema’s blijven open zonder controle, Vlaamse bioscopen wachten overleg af

Donderdag hadden de Brusselse bioscopen Palace, Kinograph, Cinéma Galeries en Vendôme al aangekondigd de opgelegde sluiting te zullen negeren. Dit weekend voegden ook Cinematek en White Cinema zich bij het protest, net zoals onder andere Théâtre des Tanneurs en Cirque Alexandre Bouglione. Volgens Bruzz gaat het in totaal om een veertigtal huizen in Brussel.

Volk trekken lijkt daarbij geen probleem: wie in de dagen na het Overlegcomité nog gauw naar de cinema trok om er de nieuwe Spider-Man-film of het opnieuw uitgebrachte Amélie te bekijken, moest daar vaak een tijdje voor aanschuiven. “Ik heb geen exacte cijfers, maar het is duidelijk dat er heel veel volk naar de bioscoop is gegaan”, zegt Thierry Laermans van de Federatie van Cinema’s van België (FCB). “Er zijn ook veel kaskrakers in het aanbod, van de Nachtwacht-film tot de nieuwe Matrix- en Spider-Man-films. Net daarom doet die irrationele beslissing van het Overlegcomité zo veel pijn.”

De FCB wil de burgerlijke ongehoorzaamheid van een aantal bioscopen – niet alleen in Brussel, maar ook in Wallonië deden cinema’s als Les Grignoux in Luik en Quai10 in Charleroi de deuren open – evenwel niet aanmoedigen. Het beursgenoteerde Kinepolis gaf aan niet te zullen ingaan tegen de sluiting.

Aan Vlaamse zijde wil men wachten tot het overleg met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “We hebben de indruk dat de politiek tot inzicht is gekomen dat hun beslissing te extreem is en misschien wordt gecorrigeerd”, zegt Philip Cleynens van Cinema Albert in Dendermonde. Als dat niet zo is, zouden heel wat Vlaamse stadsbioscopen echter ook overwegen om later deze week uit protest de deuren weer te openen.

Boetes of een politiecontrole hoefden de protesteerders zondag alvast niet te vrezen. De politie van Brussel Hoofdstad-Elsene gaf aan “geen tijd te hebben” om de cinema’s te controleren. Christopher Doulkeridis (Ecolo), burgemeester van Elsene, gaf in De Standaard aan dat hij weinig voelt voor zulke controles. “Het Overlegcomité maakte een symbolische vergissing. Daar ga ik geen vergissing aan toevoegen.”

Ondertussen heeft het Nationaal Crisiscentrum er bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) op aangedrongen om de maatregelen te handhaven. Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hekelde op Twitter de ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. “De aanpak van burgerlijke ongehoorzaamheid, aangemoedigd door politici, maar ook door de gerechtelijke autoriteiten, is volledig destructief voor de geloofwaardigheid van de rechtsstaat en onze instellingen.”