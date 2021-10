Brusselse barman zou vrouwen gedrogeerd en verkracht hebben: ‘Het was de ergste dag uit mijn leven. Ik heb me twee uur lang gedoucht’

De Brusselse studentenbuurt en sociale media staan op stelten nadat begin deze week een bericht op sociale media verspreid werd. “Twee vrouwen zijn vorige week donderdag gedrogeerd en verkracht door een barman”, klinkt het. “Nadat een klacht werd ingediend heeft de uitbater de barman verhuisd naar een ander café, terwijl er zeventien klachten zijn tegen die barman.”

Al snel werd opgeroepen om de twee cafés in de studentenbuurt van Elsene waar de barman actief was - El Café en Waff - te boycotten. En ook de barman, Y.T., kreeg het zwaar te verduren, hij heeft intussen al zijn sociale media-accounts verwijderd.

Zeven jaar geleden

Wat blijkt: het was geen eenmalig incident. Een golf aan getuigenissen tot zelfs feiten van zeven jaar geleden overspoelde de sociale media. Meer dan dertig slachtoffers getuigden anoniem, onder andere op de Instagram-pagina ‘Féminisme Libertaire Bruxelles’. Zo ook de vrouw die wakker werd in bebloede lakens zonder een slip of broek. De avond voordien was verdwenen uit haar geheugen. “Ik vroeg een paar vrienden om hulp en een van hen toonde mijn foto aan het personeel en vroeg of zij iets hadden gezien. Een ober vertelde haar dat hij mij naar huis had gedragen en dat ik was ingestort, maar dat er in principe niets ernstigs was gebeurd.”

Waff. Beeld Marc Baert

Een andere vrouw ging vier jaar geleden, op Valentijn, een glaasje drinken in El Café. “Ik was plots erg dronken en had een complete black-out”, schrijft ze. “Ik herinner me enkel nog een kort fragment waarin ik in een auto zit met twee onbekende mannen. Dan niets meer.” Ook zij werd wakker met enkel een T-shirt aan en een lege condoomverpakking op de grond. “De deur van mijn appartement stond open. Het was de ergste dag uit mijn leven. Ik heb me twee uur lang gedoucht om dat vies gevoel weg te krijgen.”

Plots heel dronken

Bij bijna elke getuigenis komt dezelfde situatie terug. Ze waren plots heel dronken en kregen een black-out - soms zelf na amper één drankje te drinken - waarna ze de dag nadien verward en halfnaakt wakker werden. Het lijkt er dan ook op dat deze vrouwen het slachtoffer werden van een ‘date rape drug’ zoals GHB. GHB is een vloeistof die smaak- en geurloos is en ervoor kan zorgen dat een persoon slaperig wordt en aan geheugenverlies lijdt. Een zeer gevaarlijke stof, die in hoge dosissen kan leiden tot coma. Het Brusselse parket is een onderzoek gestart, nadat er de afgelopen maanden meerdere klachten waren binnengekomen voor feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.

Y.T. zal verhoord worden door de politie, hij is intussen ontslagen. “We weten inderdaad dat het parket een onderzoek heeft gestart, maar meer informatie hebben we niet gekregen”, zegt een medewerker van het Waff-café. “We wachten zelf ook op hun resultaten. Toen we de beschuldigingen hadden opgevangen, waren we allemaal in shock. We wisten van niks.”