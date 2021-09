Nieuws Coronavaccin

Brusselse ambtenaar sjoemelde met coronacertificaten: kennissen kregen Covidpas zonder prik

Beeld Thomas Sweertvaegher

In Brussel is gesjoemel met coronacertificaten ontdekt. Een administratief medewerker gaf namen van kennissen in het registratiesysteem Vaccinnet in zonder dat zij ook echt een prik gekregen hadden. De Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft de medewerker op staande voet ontslagen.