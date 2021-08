Brussels minister-president Vervoort wil coronapas voor cafés en restaurants om vaccinatiegraad op te krikken

“Daarnaast zal men in Brussel nog minstens een maand moeten wachten op een versoepeling van de coronamaatregelen. De epidemiologische situatie in de hoofdstad maakt het niet mogelijk om een reeks beperkingen op te heffen die in Vlaanderen en Wallonië wel zullen verdwijnen”, aldus Vervoort.

Toch zouden er in Brussel enkele versoepelingen kunnen komen. Bijvoorbeeld het verdwijnen van de sociale bubbel, of de mogelijkheid om evenementen te organiseren met meer mensen met een Covid Safe Ticket. De regionale minister-president is ook voorstander van een uitbreiding van dit systeem, zoals in andere landen die een gezondheidspas hebben ingevoerd. "De kwestie verdient het om te worden besproken", voegde hij toe.

Informatie en overtuiging bij de bevolking

Vervoort pleit voor opvoering van de controles. Ook is er volgens hem nog werk aan de winkel op het vlak van “informatie en overtuiging” bij de bevolking, om de vaccinatiegraad op te krikken. Vooral bij de jongeren is de vaccinatiegraad te laag. Volgens Vervoort moet de vaccinatiecampagne meer gedecentraliseerd worden, onder meer door van deur tot deur te gaan. Vanaf september staat dit op de planning.

“Ik geef toe dat de cijfers niet goed zijn, maar zeggen dat we hebben gefaald, zou een belediging zijn voor de teams. Onze centra hebben op een opmerkelijke manier gefunctioneerd. Zeggen dat we geen informatie hebben gegeven, is onjuist. We hebben gewerkt met gemeenten, verenigingen, influencers... Maar wanneer een gemeenschap om redenen van geloof of bijgeloof boodschappen van onwetendheid verspreidt, is het moeilijk om daar tegen in te gaan.”