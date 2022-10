Brussels burgemeester Close laat kartonnen tenten van minderjarige migranten vernietigen: ‘Trieste episode van een structureel probleem’

Maandagavond legde de daklozenorganisatie Samusocial zeven niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te slapen in kartonnen tentjes. Ze brachten zo de nacht door voor de deur van de Humanitaire Hub aan de Havenlaan waar ze overdag terecht kunnen voor een maaltijd en een douche. Intussen ging het om zeventien tenten, met per tent twee migranten.

Ook naast die tenten hadden migranten zich te slapen gelegd, onder de blote hemel. Afgelopen nacht sliepen er daar zo in totaal 150 alleenreizende mannen en 25 niet-begeleide minderjarigen.

“Deze ochtend is de politie alle tenten komen vernietigen”, vertelt Mehdi Kassou, van het Burgerplatform voor de Vluchtelingen, een van de ngo’s achter de Humanitaire Hub. “Iedereen moest vertrekken. Op bevel van burgemeester Philippe Close, zeiden de agenten.”

De tenten voor de humanitaire hub op maandag Beeld RV

Het kabinet van burgemeester Philippe Close (PS) bevestigt de politie-actie van deze ochtend.

“De burgemeester kon niet aanvaarden dat minderjarigen buiten moeten slapen", zegt zijn woordvoerder Carole Poncin. “Toelaten dat ze daar ‘s nachts in kartonnen tenten slapen, zou het signaal kunnen geven da we het oké vinden dat minderjarigen buiten slapen.”

Toch biedt de burgemeester deze migranten geen alternatief. Dat is de bevoegdheid van de federale regering, klinkt het. De woordvoerder wijst erop dat de stad al regelmatig oplossingen aanreikt aan de federale regering, bijvoorbeeld door gebouwen ter beschikking te stellen van Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil. Maar de minderjarigen die deze ochtend moesten opkrassen, zullen dus toch weer de nacht op straat moeten doorbrengen.

“Waarom mogen ze ‘s nachts niet in de Humanitaire Hub slapen, als ze daar overdag wel binnen mogen?” vraagt Poncin, de woordvoerder van Close.

Bij de Hub reageren ze daarop dat ze daar dan ook ‘s nachts personeel voor moeten voorzien en daar geen middelen voor krijgen.

“Ook wij vinden het onaanvaardbaar dat ze buiten slapen, maar bij gebrek aan oplossing, zullen we toch minderjarigen en ook de volwassen mannen, zo goed mogelijk uitrusten met kampermateriaal om ‘s nachts buiten te slapen”, zegt Mehdi Kassou.

Hij waarschuwde eerder al dat de crisis in de asielopvang zou leiden tot een kamp in de hoofdstad, zoals in het verleden in het Maximiliaanpark.

“Deze gebeurtenis is een trieste episode van een structureel probleem”, zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Het feit dat dit nu met alleenreizende minderjarigen gebeurt, die de Belgsiche staat bij wet moet opvangen, is enorm triest. We blijven onze oproep herhalen om zo snel mogelijk werk te maken van extra noodopvang.”