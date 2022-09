‘Brussels Airlines paste zich razendsnel aan’: waarom Ryanair vertrekt uit Zaventem, met de staart tussen de benen

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair sluit deze winter haar basis op Brussels Airport in Zaventem. Volgens CEO Michael O’Leary komt dat door de Belgische vliegtaks. ‘Nonsens’, zegt luchtvaarteconoom Wouter Dewulf van de UAntwerpen.

Wat houdt de sluiting van de basis in?

Dewulf: “Dat Ryanair de twee vliegtuigen die het heeft gestationeerd op Brussels Airport weghaalt. De vluchten die met die toestellen werden uitgevoerd (tien per dag, red.) vervallen. Dat betekent niet dat je nooit meer een Boeing van Ryanair in Zaventem zal spotten. Vluchten die worden uitgevoerd met toestellen die hun basis elders hebben (twintig per dag, red.), gaan namelijk gewoon door. In eerste instantie is de basis weg tot na de winter, maar ik verwacht eigenlijk niet dat Ryanair nog terugkeert.”

Waarom niet?

“Ryanair is in Brussel min of meer mislukt. Ze gingen de concurrentie met Brussels Airlines aan. Maar hoewel ze het haar flink moeilijk hebben gemaakt, ging de Belgische luchtvaartmaatschappij niet kopje-onder. Brussels Airlines toonde zich veerkrachtig en paste zich razendsnel aan. Ook zij gingen goedkope vluchten aanbieden waar de passagier moet bijbetalen voor extra beenruimte en bagage.

“Verder is de luchthaven van Charleroi (waar Ryanair vijftien vliegtuigen heeft gestationeerd, red.) veel belangrijker. Daar hebben ze een aantal deals gesloten. Zo hoeven ze maar een paar euro per passagier aan servicekosten te betalen. Ter vergelijking: in Brussel gaat het om maar liefst 30 euro. Daar krijgen ze dat soort deals niet voor elkaar door de aanwezigheid van Brussels Airlines, de belangrijkste klant van de luchthaven. En dus trekken ze zich met de staart tussen de benen terug.”

Transporteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen). Beeld © Stefaan Temmerman

Volgens CEO O’Leary is het nochtans vooral aan de vliegtaks te wijten. Afhankelijk van de reisafstand moet een luchtvaartmaatschappij 2 tot 10 euro belasting betalen.

“Dat argument is nonsens. De vliegtaks is een federale belasting. Waarom blijven ze dan wel in Charleroi? Nee, het is gewoon een opportunistisch besluit. Brussels Airport is geen must-have, Charleroi is dichtbij en goedkoper en dus zijn ze vertrokken uit Zaventem. De vliegtaks is een excuus. Verder denk ik ook dat het een subtiele steek is naar wie meedeed met de pilotenstaking van deze zomer. ‘Be warned: als we ontevreden zijn, trekken we zonder pardon de stekker eruit.’ Ook bij de overige luchthavens zal die boodschap aangekomen zijn. Misschien dat die wel drie keer nadenken voordat ze Ryanair een deal weigeren.”

Heeft dat effect?

“Michael O’Leary is een vocale CEO en houdt zich aan zijn woord, dat bewijst hij ook nu weer. Ryanair beschikt over een machtspositie ten opzichte van de luchthavens. Luchthavens waar de maatschappij dominant is, zijn enorm afhankelijk van haar. Als ze er in bijvoorbeeld Charleroi mee stoppen, zou dat een totale ramp zijn. Dan zou een aanzienlijk deel van de vluchten, en dus de inkomsten, wegvallen. Dat is een machtspositie die Ryanair gebruikt, of zo u wil, misbruikt.”

Hoe zit dat bij Brussels Airport? Zijn ze daar in paniek, denkt u?

“Dat lijkt mij niet. Het is natuurlijk nooit goed voor een vliegveld als er een luchtvaartmaatschappij vertrekt, maar het gaat in dit geval om twee vliegtuigen. Dat is vervelend, maar zeker niet erg. En bij Brussels Airlines staan ze in ieder geval te springen. Hun dure strategie om de concurrentie aan te gaan, is succesvol gebleken.”

Wat betekent het voor de reiziger?

“Misschien dat de reistijd iets toeneemt of dat er wat minder keuze is, maar verder verandert er weinig. De basis in Charleroi zullen ze namelijk niet gauw sluiten. Die twee onderhouden een symbiotische relatie: Charleroi kan niet zonder Ryanair en Ryanair kan niet zonder Charleroi. Het is een hele winstgevende basis en een van de grootste van Europa. Daar zal de Belgische reiziger zeker nog terechtkunnen.”