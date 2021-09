Brusselaars over de coronapas: ‘Als de keuze over vaccins vrij is, waarom dan die pas verplichten?’

“Vous avez combien de temps?” vraagt Jean-Philippe Bosman. De patron van Le Roy d’Espagne, pal op de Brusselse grote markt, wil dat we ons even klaar houden, want hier komt een vloedgolf van frustratie. Hij onderbreekt zijn lunch op het terras om ons precies uit te leggen wat hij van die coronapas vindt.

Tegen de invoering is hij niet. Maar de manier waarop hij het als horeca-uitbater moet vernemen – via de pers – is al een eerste punt. “Politici kunnen in de media nu wel zeggen dat ze iets doen tegen het probleem van de vaccinatiegraad in Brussel”, zegt Bosman. “Maar ze lossen het probleem daarmee niet op. Ze verschuiven het alleen naar de horeca. Die is voor de zoveelste keer de zondebok.”

Plexiglazen

De coronacijfers in het Hoofdstedelijk Gewest zijn dramatisch. Twaalf Brusselse gemeenten hebben de bedenkelijke eer om het laagst aantal gevaccineerden te tellen en de hoogste besmettingscijfers van heel het land.

Met een coronapas in onder meer de horeca, cultuurhuizen en sportzalen wil Brussel een dam opwerpen om een vierde golf tegen te houden. Maar die botst er dus op stevige kritiek. KVS-directeur Michaël De Cock neemt het voorstel serieus op de korrel. Hij vindt dat het beleid nu grijpt naar een makkelijke oplossing, die voor de cultuursector hopen werk met zich meebrengt.

Alle bezoekers van voorstellingen moeten bijvoorbeeld op tijd verwittigd worden van de veiligheidsmaatregelen. Maar momenteel is er nog weinig duidelijkheid over de invoering van het Covid Safe Ticket. De startdatum van 1 oktober is al gevallen, maar ook dat staat eigenlijk nog ter discussie.

“Alle modaliteiten over hoe we het moeten gebruiken en controleren moeten ze nog bespreken”, zegt ook Bosman op de Grote Markt. “Waarschijnlijk zullen we dat weten tegen 30 september en hebben we dan nog een dag om alles klaar te maken. Zo is het bij de plexiglazen ook gegaan.”

In de hoofdstad komt elke horeca-uitbater, die we aanspreken op onze tour van de Grote Markt naar het kanaal, min of meer met dezelfde frustraties als Bosman. Er hangt een combinatie van onbegrip en moedeloosheid over de Brusselse bars. Nog aangevuld met machteloosheid en het gevoel dat er naar de uitbaters nooit geluisterd wordt.

Pierre-Yves Romanini is een work-out aan het leiden in zijn CrossFit Dansaert, als we in de sportzaal binnenstappen. Hij begrijpt waarom het gewest naar strategieën zoekt om de vaccinatiegraad op te krikken. In Brussel is nog maar de helft van de inwoners volledig gevaccineerd. Maar de logica achter een Brusselse coronapas is zoek.

Pierre-Yves Romanini: 'Het zijn de kleine ondernemers van de Brusselse horeca of cultuur die ervoor moeten opdraaien.' Beeld Tim Dirven

“Als je van hier nog geen tien kilometer rijdt, ben je in Dilbeek”, zegt hij. “Dan zit je in Vlaanderen en kan je zonder pas op café of restaurant gaan. Het zijn dus de kleine ondernemers van de Brusselse horeca of cultuur die ervoor moeten opdraaien, want zij gaan klanten verliezen.”

Nu de horeca weer rechtkrabbelt na een erg zwaar jaar, schuift Brussel de rekening door naar de ondernemers, vinden de horeca-bazen. Maar toen de horeca de voorbije maanden steun nodig had, kwam het gewest te weinig over de brug. De steun lag in Vlaanderen en Wallonië hoger.

“Wij hebben onze fitnesszaak ook 400 dagen moeten sluiten”, zegt ook Romanini. “En we hebben amper 5.000 euro steun gekregen.”

Op het kabinet van Brussels gezondheidminister Alain Maron (Ecolo) benadrukt men dat de coronapas net dient om de horeca en de cultuur open te houden. “Dat is eigenlijk het belangrijkste doel”, zegt zijn woordvoerder. Bij een nieuwe golf zijn zij namelijk weer de eerste slachtoffers.

“Er is momenteel enkel nog maar een akkoord over de grote lijnen”, zegt de woordvoerder. “Nu moet er nog veel wetgevend werk gebeuren en gaan we overleg plegen met de verschillende sectoren en burgemeesters. Met hen moeten we nog bekijken hoe we de coronapas kunnen handhaven.”

Dat de invoering er op 1 oktober effectief komt, is volgens hem nog lang niet zeker. De coronapas komt er enkel als de cijfers nog verder verslechteren, maar het mag een mirakel heten als dat niet gebeurt.

Keuze of verplichting

In Frankrijk was de pass sanitaire alleszins het succesrecept van president Macron om een prik in de armen van miljoenen Fransen te krijgen. Op het terras van de hippe Bar Beton vinden twee jonge dames van 16 het wel een goed idee. Als iemand niet gevaccineerd is, dan confronteert zo’n pas hem met zijn keuze, zeggen ze.

“Ik hoor dat cafés in Frankrijk het soms wel en soms niet controleren”, vertelt Nathalie Jaumotte (31) van achter de bar. “In Brussel zal het allicht ook zoiets worden.”

Nathalie Jaumotte (r.): 'Allicht wordt soms wel, soms niet gecontroleerd.' Beeld Tim Dirven

In het laatste cafeetje, waar mensen met een migratieachtergrond over de vloer komen, monden de vragen over de coronapas uit in een discussie over de vaccins, waar nog behoorlijk wat wantrouwen over is. Een coronapas gaat volgens de uitbater niet helpen om dat weg te nemen.

“We zijn aan het vechten tegen een pandemie”, zegt hij. “Niet tegen mensen. Uiteindelijk sluiten we kwetsbare en oudere mensen buiten. Terwijl men mij gaat vragen om het werk van de politie te doen. Zo gaan we niets oplossen. Ik ben zelf gevaccineerd. Maar als de keuze over de vaccinatie vrij is, waarom willen ze die coronapas dan verplichten?”