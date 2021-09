Brussel zet deur open voor breder gebruik coronapas. ‘Een middel om aan risicobeheer te doen’

Tot nu toe wordt het Covid Safe Ticket (CST), een bewijs van vaccinatie, negatieve test of recente infectie, al gebruikt voor evenementen, in de cultuursector en om reizen gemakkelijker te maken. De Brusselse regering wil het gebruik van de pas verbreden vanaf 1 oktober, zo wordt bevestigd aan deze redactie. Ze bereikte daarover een akkoord met de andere regeringen.

Concreet zou de coronapas dan vereist worden in bars, restaurants en nachtclubs voor iedereen vanaf 16 jaar. Om toegang te krijgen tot massa-evenementen, ziekenhuizen en verpleeghuizen zou de coronapas zelfs vanaf 12 jaar vereist worden.

“We zien de coronapas als middel om aan risicobeheer te doen”, zegt minister van de Brusselse regering Alain Maron (Ecolo) bij monde van zijn woordvoerder. “Als de epidemie aan kracht wint, kunnen we met de coronapas meer veiligheidsmarge inbouwen.”

Voor Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, stond de coronapas al langer op de agenda. “In situaties waar anders snel infecties ontstaan, zoals het nachtleven, kan het een extra tussenstap zijn om infecties tegen te houden. Door die veiligheid in te bouwen, kun je verhinderen dat heel wat sectoren later weer moeten sluiten.”

Bij het vorige Overlegcomité in augustus werd al afgesproken dat regio’s het gebruik van het Covid Safe Ticket meer autonoom kunnen invullen. Brussel wil die mogelijkheid nu gebruiken en had daarvoor een samenwerkingsakkoord met de andere regio’s nodig. Dat is nu klaar en wordt mogelijk vervroegd goedgekeurd op een digitaal Overlegcomité.

In de tijd beperkt

Vervolgens moet ook de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de verschillende parlementen ook nog hun goedkeuring geven. De deadline van 1 oktober wordt krap, maar kan nog gehaald worden. Open Vld, de Vlaamse partij die het ideologisch het meest gekant is tegen een ‘pasjesmaatschappij’, lijkt akkoord. “De kans is zeer groot dat de invoering van een coronapas nodig is om een boost te geven aan de vaccinatie in Brussel”, klinkt het op het partijhoofdkwartier.” De Vlaamse liberalen drukken er wel op dat de maatregel in de tijd beperkt moet worden.

Bij MR, een oppositiepartij in de hoofdstad, klinkt een ander verhaal. De Franstalige liberalen vinden dat de persoonlijke vrijheid absoluut moet zijn. Zelfs de invoering van het Covid Safe Ticket voor grotere evenementen slikten ze met lange tanden, een echte coronapas kan wat hen betreft niet. “Wij blijven absoluut tegen”, zegt voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Maar we zitten niet in de Brusselse regering.” Toch zal de MR niet dwarsliggen. “We respecteren de autonomie van elke regio.”

De Brusselse regering ziet de coronapas voornamelijk als een middel om een najaarsgolf tegen te houden. Al hoopt Brussel tegelijk dat de pas een extra stimulans kan zijn voor Brusselaars om zich alsnog te laten vaccineren. Zo werden er na de aankondiging in Frankrijk van de coronapas in de horeca in 72 uur maar liefst 3 miljoen afspraken gemaakt. Of dat ook in Brussel gaat werken, betwijfelt Bouchez. “We zien de laagste vaccinatiegraad in de armste en meest achtergestelde wijken. Zij zullen hun coronapas amper nodig hebben, want ze gaan niet naar het theater of de cinema.”