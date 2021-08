Brussel strenger en horeca langer open: wat staat er op planning van Overlegcomité?

Het Overlegcomité wil morgen - nu voor echt - de deur open stampen naar het ‘rijk der vrijheid’. “We moeten vertrekken van een wit blad en de maatregelen laten stroken met de realiteit”, klinkt het in de Wetstraat. Lees: een privéfeest moet weer zonder (al te veel) regels - en mét dansen - kunnen doorgaan. Nog op tafel: het sluitingsuur van de horeca, een uitbreiding van de coronapas en een strengere aanpak in Brussel.

Brussel strenger?

Het aantal besmettingen en hospitalisaties zit wel in de lift, maar het is door de hoge vaccinatiegraad - meer dan 66% van de hele bevolking en meer dan 80% van de volwassen Belgen - dat de politiek met een gerust hart soepelere regels wil aankondigen. Maar in die coronaparameters zijn er nochtans veel regionale verschillen. Het probleem ‘Brussel’ is gekend: slechts 60% van de volwassen bevolking is daar volledig gevaccineerd, tegenover bijna 90% van de Vlaamse 18-plussers en drie kwart van de volwassen Walen. Tegelijkertijd levert de hoofdstad een kwart van de besmettingen én hospitalisaties, en dat terwijl er maar één tiende van de Belgen woont.

In de Wetstraat lijkt het daarom geen taboe meer om sneller te versoepelen in Vlaanderen en Wallonië. “Als een vaccinatiegraad van 90% niet genoeg is om zoveel mogelijk regels los te laten, wat dan wel?”, is te horen binnen de Vlaamse regering. Federaal sluit men dat ook niet uit, al merkt men daar wel fijntjes op dat de vaccinatiegraad in grootsteden als Antwerpen ook best opgekrikt wordt. “Nationale regels zijn nog steeds het duidelijkst. En als het strenger is in Brussel, gaat het sowieso voor miserie zorgen in de Vlaamse of Waalse rand”, redeneert een minister. Aan de federale fase komt morgen nog geen einde: er wordt eerder gemikt op eind september of eind oktober.

Coronapas wordt uitgebreid

Uit vrees voor een ‘pasjesmaatschappij’ strubbelden de liberalen nog een tijdje tegen, maar het ziet er dat het ‘Covid Safe Ticket’ (CST) binnenkort ook voor kleinere evenementen met minder dan 1.500 bezoekers gebruikt kan worden. Met zo’n pasje kan er zonder afstand en mondmaskers gefeest en gedanst worden - op voorwaarde dat men volledig gevaccineerd is, negatief heeft getest of recent hersteld is van corona.

Beeld BELGA

De vraag is vooral wat de ‘minimumgrens’ wordt om het te gebruiken. Momenteel circuleert het aantal van 200 man voor binnenevenementen en 400 personen voor events in open lucht - aantallen die ook de eventsector zelf voorstelt. Het zou wel niet verplicht worden. Kiest de organisator om zonder pasje te werken, dan moet het event gewoon doorgaan in bubbels en met mondmaskers. De coronapas zou ook niet gebruikt mogen worden op plaatsen waar je in precoronatijden ook geen ticket moest tonen. Lees: niet op café, een trouw of bij familie thuis.

Privé(feesten) zonder regels

Familiebijeenkomsten, huwelijksfeesten, housewarmings, buurtavonden, …: het zou binnenkort zonder (al te veel) voorschriften mogen doorgaan. En ja, òòk dansen zou weer kunnen. De politiek wil namelijk zo veel mogelijk de greep op de privésfeer lossen. Ook de beperking op het aantal sociale contacten gaat dan hoogstwaarschijnlijk op de schop, want - herinner u - officieel mag u nog steeds ‘slechts’ 8 personen binnenshuis ontvangen.

Discotheken?

Maar of er gedanst zal mogen worden in discotheken en in danscafés, is dan weer géén uitgemaakte zaak. Bij de meeste bronnen is te horen dat 1 september te vroeg is “om het nachtleven volledig open te zetten”, vooral door de ventilatie die vaak de wensen overlaat. Maar er schuilt ook een ideologisch addertje onder het gras. De socialisten - met Vooruit-voorzitter Conner Rousseau op kop - zijn al langer voorstander om in discotheken eventueel ook te werken met zo’n CST. Maar de liberalen vrezen dat het de deur open zet om ook in danscafés - waar normaal gezien geen inkomticket nodig is - een coronapas in te voeren.

Geen sluitingsuur meer

Eerst was het 22 uur, vervolgens half 12 en dan 1 uur ‘s nachts: sinds de heropening in mei is er al meermaals gesleuteld aan het sluitingsuur van de horeca. Maar nu is de tijd aangebroken om er definitief een streep door te trekken, is te horen bij meerdere leden van het overlegcomité. “Maar eigenlijk is dat zelfs veiliger. Nu waren er toch steeds samenscholingen op pleinen of trok men naar mensen thuis”, luidt de redenering. Ook zal de limiet op het aantal tafelgenoten - nu officieel 8 man - hoogstwaarschijnlijk sneuvelen. De mondmaskerplicht verdwijnt allicht nog niet helemaal: wie beweegt op café, restaurant of in de winkel, zal er nog eentje moeten opzetten.