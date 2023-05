Brussel maakt komaf met bekladders: graffiti is verleden tijd op de Kunstberg

Mathieu Michel wijst om zich heen, want ook vandaag trekt het panoramische zicht op de benedenstad tal van toeristen aan. Zij worden geconfronteerd met een chaotische opeenvolging van tags.

“Dat juist hier, in het hart van onze hoofdstad, de muren vol graffiti staan, beschadigt het imago van België. De Kunstberg is een van de meest bezochte en iconische plekken van Brussel en moet netjes en prestigieus zijn. Vandaag maken we voor eens en voor altijd komaf met de bekladders.”

En dus startte afgelopen donderdag een gespecialiseerd bedrijf met reinigen. De gevels van de Koninklijke Bibliotheek, het Dynastiepaleis en restaurant Château Moderne, alsook de standbeelden van Albert I en koningin Elisabeth, worden de komende weken schoongespoten. Dat is niet voor het eerst. De afgelopen jaren zijn er regelmatig van dit soort schoonmaakacties georganiseerd, maar de graffiti keerde telkens gauw weer terug. Dat zal deze keer anders zijn, zo belooft de staatsecretaris.

“De reiniging van vandaag staat niet op zichzelf. We pakken het dit keer systematisch aan, want als alles straks schoon is, houden we gedurende één jaar elke week een controle. Mochten er straks nieuwe tags opduiken, dan worden die dus meteen verwijderd. Dat is het grote verschil met eerdere acties.”

Beschadigingen

Voor de reiniging is 277.000 euro vrijgemaakt. Het is namelijk een tijdrovend karwei, zo blijkt ook wanneer een eerste stukje muur wordt aangepakt. Gehuld in beschermende kleding zet een schoonmaker een imposante drukspuit op een muurtekening. Aanvankelijk zonder zichtbaar resultaat: pas na een tijd krijgt de gevel beetje bij beetje zijn oorspronkelijke gelaat terug.

“Vaak zitten er meerdere lagen graffiti over elkaar heen”, vertelt Stefan Bieseman, technisch deskundige bij Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de staat. “Het verwijderen duurt daardoor behoorlijk lang. Bovendien moeten we voorkomen dat we het gebouw beschadigen.”

Dat is in het verleden wel eens fout gegaan, zo laat hij zien. In de gevel zitten inkepingen van soms wel 2 centimeter diep. Wanneer Bieseman met zijn hand over de muur gaat, komt er gruis vrij.

“Het gebouw draagt een erfenis van eerdere verwijderingen mee. Om die reden brengen we nu ook een antigraffiticoating aan. Dat valt te vergelijken met het waterdicht maken van beton. Het is een soort beschermlaagje waardoor de graffiti minder diep in het gesteente doordringt. Zo is het straks een stuk eenvoudiger om nieuwe muurtekeningen te verwijderen.”

Al hoopt Bieseman dat dat niet nodig zal zijn. “De wekelijkse controles werken ontmoedigend. De graffitispuiters zien in dat hun werk zinloos is, want iedere tag is binnen uiterlijk een week weer weg. Niet dat ik iets tegen graffiti heb, hoor. Dat kan heel mooi zijn. Maar op deze plek past het gewoon niet.”

Dat benadrukt ook staatssecretaris Michel. “Graffiti is streetart, een aparte discipline in de kunst, en in die hoedanigheid heb ik er absoluut geen problemen mee.”

Blanco gevel

Enkele jaren gelden is zelfs besloten om het in beperkte mate op de Kunstberg toe te staan. Er werd 60 vierkante meter aan blanco gevel beschikbaar gesteld. De hoop was dat de rest van de omgeving vervolgens onaangeroerd zou blijven. Maar dat bleek niet het geval: het liep uit de hand en al snel verspreidden de muurtekeningen zich naar de omliggende gebouwen.

Michel: “Het experiment is mislukt. Met allemaal tags die elkaar overlappen, lijkt het nu helemaal nergens meer op. Streetart moet tot uiting komen op plekken die daartoe zijn aangewezen. Misschien zijn er in Brussel andere plekken te vinden waar graffiti goed past, dat zullen we moeten bekijken. Maar voor de emblematische Kunstberg geldt dat in ieder geval niet.”