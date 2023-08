Brussel krijgt volgend jaar al stadsdichter: ‘Kunst en cultuur geven een stem aan Brussel en de Brusselaars’

In maart raakte al bekend dat het Brusselse Gewest een stadsdichterschap krijgt, maar toen was het nog niet duidelijk wanneer de eerste dichter zou aantreden. Brussels2030, de organisatie die de hoofdstad moet voorbereiden op een mogelijke aanstelling als culturele hoofdstad van Europa in 2030, zal zich daarover ontfermen.

Ze staan in voor een samenstelling van de juryleden en buigen zich de komende weken over een charter waarin de specifieke modaliteiten voor het in leven roepen van een Brussels stadsdichterschap worden beschreven. Daarvoor zit de organisatie samen met dichters en experten uit het veld.

Het doel is om tegen eind 2023 een selectie van mogelijke stadsdichters op te stellen. Uit de geselecteerde dichters moet dan een winnend project gekozen worden door de jury. Het eerste Brusselse stadsdichterschap kan dan begin 2024 van start gaan.

“Door samen met allerlei partners rond de tafel te zitten krijgen we een op en top Brusselse uitkomst. Kunst en cultuur geven een stem aan Brussel en de Brusselaars. Het verbindt op een positieve manier in tijden waar dit zo sterk nodig is”, zegt Groen-parlementslid Lotte Stoops.

Om het stadsdichterschap zo Brussels mogelijk te maken, pleit Stoops ervoor om “de typische Brusselse meertaligheid te omarmen en het stadsdichterschap breed en multidisciplinair in te vullen. Stadsdichters bieden een uitgelezen kans om speels aan taalvaardigheid te werken en samen met kinderen en anderstaligen op ontdekking te gaan.”