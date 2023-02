‘Brussel kan snoepjes afpakken van Amsterdam’: vliegmaatschappij Corendon vliegt steeds meer vanop Brussels Airport

Moest u de voorbije maanden al eens gelaten uw lot ondergaan op de Belgische luchthavens omdat uw vluchten geschrapt werd of bagage niet ter bestemming raakte? Laat het dan een troost zijn dat het in het buitenland niet altijd beter is. De zomer van 2022 was géén reclameseizoen voor luchthaven Schiphol. Lange wachtrijen, grote drukte, gecancelde en gemiste vluchten frustreerden ook daar vakantiereizigers. En touroperators.

Voor Corendon was alvast de maat vol. Die touroperator blijft vliegen vanaf Amsterdam, maar versterkt ook zijn aanwezigheid in Brussel. Op Brussel komen drie vliegtuigen, goed voor ruim 200.000 beschikbare vliegtuigstoelen. Een capaciteitsverhoging van 35 procent ten opzichte van de voorgaande zomer.

Dat heeft zo zijn redenen. Zo stelt Schiphol komende meivakantie een grens aan het aantal reizigers. “We worden als reisorganisatie voortdurend door Schiphol op het verkeerde been gezet omdat beloftes niet worden waargemaakt en er uiteindelijk toch weer veel capaciteit moet worden geschrapt of verplaatst”, zegt Steven van der Heijden, CEO van Corendon. Corendon is niet de eerste reisorganisatie die maatregelen treft. Transavia startte vorig jaar met zomervluchten vanaf Brussels Airport.

Brussels Airport is blij met de uitbreiding. Toch heeft deze luchthaven ook niet de beste reputatie, met een geschiedenis van stakingen en vertragingen. “Af en toe een vertraging door een staking is veel minder ernstig en schrikt vakantiegangers veel minder af dan structurele onzekerheid over ellenlange wachtrijen en het al dan niet halen van je vlucht”, zegt van der Heijden.

Voor het sociale klimaat hoeft het bedrijf niet naar Brussel te gaan, zegt luchtvaarteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen). “Brussel is historisch gezien een moeilijk verhaal wat betreft arbeidsverhoudingen.” Ook is Brussel geen goedkope luchthaven, dan hadden ze beter kunnen uitwijken naar Charleroi, zegt hij.

Brussel biedt op een ander vlak wel stabiliteit. Waar medewerkers van Schiphol ontslagen werden in coronatijd (en nooit terugkwamen), kon personeel op Belgische luchthavens gebruikmaken van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Een soortgelijk personeelstekort als op Schiphol kent de vluchthaven dan ook veel minder. Bovendien zijn op Brussel meer tijdslots vrij dan op Schiphol, dat krap zit in het vergeven van plekken aan luchtvaartmaatschappijen. Ook heeft Brussels Airport de regie door de jaren heen strakker in handen gehouden, zegt Dewulf. Schiphol heeft het overgelaten aan de vrije markt.

Gratis parkeren

Corendon zet in op de Belgische reiziger, maar wil ook de Nederlandse vakantieganger verleiden vanaf Brussel te vliegen. Vergeleken met vorig jaar kiezen al ruim twee keer zoveel Nederlanders voor Brussel in plaats van Schiphol. Vooral inwoners uit de zuidelijke provincies weten hun weg te vinden. Corendon breidt de samenwerking met Brussels Airport daarom gestaag uit.

Vliegen vanuit een ander land is toch een psychologische grens voor reizigers. Vroegboekers die vanaf de Nederlandse site boeken, kunnen daarom dit jaar gratis parkeren op de luchthaven – met uitzondering van de maanden juli en augustus. Belgische reizigers hebben de weg naar de korting inmiddels ook gevonden: een kwestie van .nl tikken in plaats van .be.

Een ander voordeel voor de Nederlandse reiziger: de vliegtaksen in ons land zijn nog altijd aanzienlijk lager dan in Nederland. In Nederland werd de vliegbelasting verhoogd naar 26,43 euro per persoon per vlucht. In België is dit 2 tot 10 euro.

De kans dat Brussel een grote concurrent wordt voor Schiphol is niet groot, zegt Dewulf, “maar ze kunnen wel snoepjes afpakken”. Brussel speelt in tweede rang mee in de league van Europese vliegvelden. De FLAP-vliegvelden (Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs) zijn nog altijd de grootste vier trekpleisters, met vooral veel intercontinentale bestemmingen en transfervluchten.

Balkanoorlog

Touroperator Corendon is een Turkse budgetmaatschappij die vluchten aanbiedt vanuit België, Duitsland en Nederland. Het bedrijf zag het licht in de jaren 90. Mensen die naar Turkije wilden met de auto, konden door de Balkan-oorlog niet over land reizen. Daarop begon de Turks-Nederlandse Atilay Uslu (nu 55) vanuit zijn shoarmazaak in Haarlem met de verkoop van vliegtickets. Het initiatief groeide sterk, wat tot de oprichting van Corendon leidde. Het bedrijf bezit nu airlines en diverse hotels en resorts.

Nog altijd is topman Uslu een toegankelijke ondernemer, die nachtdiensten meedraait op de informatiebalie van Corendon op Schiphol en zelf rondloopt op de vakantiebeurs en met zoekende reizigers in gesprek gaat. Corendon is een familiebedrijf. De huidige staatssecretaris van Cultuur en Media in Nederland, Gunay Uslu, is de zus van Atilay Uslu en was betrokken bij de oprichting. Ze werkte opnieuw in topfuncties bij het bedrijf tussen 2014 en 2020.

Nu schuift het Turks-Nederlandse bedrijf dus richting België. Drie extra vliegtuigen van Corendon zal geen grote revolutie zijn voor Brussels Airport, zegt Dewulf. Maar profiteren van het imagoprobleem van Schiphol kan Zaventem wel: zelfs als ze in Amsterdam de boel onder controle krijgen, duurt het nog een tot twee zomers voordat het vertrouwen van de reiziger terug is, voorspelt hij.