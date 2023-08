‘Brussel is het afvoerputje van Europa’: op zoek naar oplossingen voor de drugsoverlast in de hoofdstad

Toenemende drugsproblematiek teistert de straten van Brussel. Drugsgebruikers en daklozen zijn steeds zichtbaarder in het straatbeeld, tot wanhoop van bewoners. ‘Dit is geen specifiek Brussels probleem, maar een maatschappelijke kwestie. We moeten niet pas beginnen te leuteren op het moment dat er naast de voordeur geplast wordt.’

“Eens kijken of hij er nog ligt”, zegt Jan Leerman (49), terwijl hij naar de buurtmoestuin van de Alhambrawijk loopt. Toen hij zijn deur uitstapte zag hij een drugsgebruiker zich installeren tussen de plantenbakken, hij jaagde hem weg. De moestuin is afgesloten met een cijferslot, maar vrij gemakkelijk toegankelijk als je over de omheining stapt. Leerman werpt een blik op de bakken met groen, daar wordt van alles in weggestoken. “Drugsnaalden, blikjes alcohol, aanstekers, ammoniakflessen”, somt hij op.

Deze zomer is er zichtbaar meer drugs op straat in Brussel. Inwoners van de stad kijken allang niet meer op van iemand die crack gebruikt, vooral bij metrostations is het inmiddels een bekend beeld. ’s Nachts is de sfeer grimmiger: eind juli gingen er beelden rond van een gezin dat gestrand was aan het Zuidstation. Ze filmden vecht- en steekpartijen rond hen.

“Het went, maar het blijft confronterend”, vindt Leerman, actief in het buurtcomité. “De regen deze zomer is zalig: de moestuin bloeit, de planten hoeven geen water maar vooral: dan is het rustig op straat. Het is spijtig dat het zover komt om in de zomermaanden naar regen te verlangen.”

De bewoners van de wijk zijn alert. Ze komen samen in besloten Facebook-groepen, waar veel overlegd wordt en dagelijks beelden verschijnen van mensen die onder invloed zijn en rondhangen. Stoom afblazen, noemt Leerman het. Hij weet, na 23 jaar wonen in de wijk, precies hoe het werkt. “Dealers verstoppen alles in de onderbroek, dat halen ze tevoorschijn, er volgt een handdruk, er komt weinig geld aan te pas. Mensen die op straat leven krijgen gratis drugs, in ruil daarvoor dealen ze.”

In 2017 zagen buurtbewoners de eerste heroïnegebruiker op straat. Sinds 2020 gaat het vooral om crack - een rookbare vorm van cocaïne. De snelle opkomst van het zeer verslavende spul hangt ook samen met de asielzoekers die op straat belanden in de hoofdstad. Woensdag stond er opnieuw een lange rij voor het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje, dat vier dagen gesloten was. Niet iedereen kon zich registreren, en dealers weten de mensen zonder slaapplek goed te vinden.

“Crackverslaving bij migranten en daklozen is het grootste probleem”, stelt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) op de vraag om welke drugs het gaat. “Mensen die zonder dak en hoop zitten, worden gemanipuleerd om te gebruiken totdat ze afhankelijk zijn, en vervolgens op pad gestuurd om te dealen.”

Mondige middenklasse

De moestuin laat scherp de tegenstelling zien die in de wijk zichtbaar is: een slaap- of gebruikersplek voor de een, een hobbyproject dat de buurt aantrekkelijker maakt voor de ander. Sekswerkers staan op de hoek van de straat, daklozen proberen ’s nachts te overnachten in de portieken of in de hal van een appartementencomplex. Bewoners zien liever een ander straatbeeld: veel groen, levendige terrassen, een dorpse sfeer, ons kent ons, af en toe een buurtapéro.

Hun wensen vinden gehoor bij het stadsbestuur: er is inmiddels veel politietoezicht in de wijk, prostitutiehotels en cafés moesten de deuren sluiten, kraakpanden zijn ontruimd. Er komen nieuwe (dure) appartementen voor in de plaats. De gentrificatie is volop gaande.

“De marginale groepen moeten in de marge worden geduwd. De mondige middenklasse heeft maatschappelijke eisen op de publieke ruimte, en dat is door het gemeentebestuur overgenomen”, stelt Eric Corijn, hoogleraar stadsstudies aan de VUB. “Mensen willen niet per se dat het probleem opgelost wordt, maar dat het uit het zicht geraakt. Het is aan lokale politici om daar niet in mee te gaan en structureel beleid op te zetten.”

Er is volgens hem geen sprake van een veiligheidsprobleem. “Ik noem het een opkuisprobleem: het zuiver houden van de publieke ruimte. Je veegt problemen niet onder de mat, maar naar een andere buurt.”

Parlementslid Els Rochette (one.brussels – Vooruit): ‘We hebben in eerste instantie te maken met een gezondheidsvraagstuk. Als we de gezondheid van deze mensen kunnen aanpakken, zijn ook de veiligheidsproblemen weg.’ Beeld Franky Verdickt

En dat is gemakkelijk in Brussel, een “institutioneel gedesoriënteerde stad”, in de bewoordingen van Corijn. Negentien burgemeesters en gemeenten telt het Gewest, waar daklozen als een speelbal tussen zitten. “Brussel is te groot voor België, en te complex voor de gemiddelde Belgische geest”, is de ontnuchterende vaststelling van de stadssocioloog. Versnipperende macht en budgettaire vraagstukken maken het er niet gemakkelijker op.

Vegen voor eigen deur is een groot probleem in Brussel, stelt ook parlementslid Els Rochette (one.brussels – Vooruit). “Iedere burgemeester probeert dat op zijn eigen manier.” De politicus is van huis uit sociaal werker, ze begon haar carrière als straathoekwerker en is goed bekend met de realiteit in haar stad. “We hebben in eerste instantie te maken met een gezondheidsvraagstuk. Als we de gezondheid van deze mensen kunnen aanpakken, zijn ook de veiligheidsproblemen weg.”

Brussel als afvoerputje

Experts waken ervoor om drugsoverlast op straat door daklozen als het probleem te bestempelen. “Het wordt bekeken vanuit overlast in de publieke ruimte, in bepaalde buurten die zich daaraan storen. Als stadssocioloog vind ik dat een slechte manier om een probleem structureel te duiden”, zegt Corijn.

Het aantal daklozen in Brussel stijgt al jaren. Hieraan liggen structurele problemen ten grondslag: de gevolgen van corona op de meest kwetsbare bevolking, een economische crisis met verhoogde energie- en voedselprijzen, de opvangcrisis voor asielzoekers. Tel daarbij op dat Brussel kampt met huisvestingsproblematiek. Steeds meer mensen vallen uit de boot, en komen op straat terecht. En daar is drugs gemakkelijker te vinden dan een slaapplaats.

In november telde de organisatie Bruss’help 7.134 daklozen en slecht gehuisveste personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een toename van bijna 20 procent vergeleken met 2020. “Het werkt elkaar allemaal in de hand: hoe meer daklozen en illegaliteit, hoe meer drugshandel, als escape en als verdienmodel”, stelt Teun Voeten, auteur van verschillende boeken over drugs, cultureel antropoloog en oorlogsfotograaf. “Brussel is het afvoerputje van Europa geworden.”

Bij socioloog Corijn moeten we niet aankloppen met dit soort beeldvorming over de stad. ‘Brussel bashing’, noemt hij het. “Dit is geen specifiek Brussels probleem, het is een maatschappelijke kwestie.” Wat dat behelst? Individualisering, eenzaamheid, psychische problemen aan de ene kant, en een consumptiesamenleving met een hang naar genot en genotsmiddelen aan de andere kant. “We moeten niet beginnen te leuteren op het moment dat er naast de voordeur geplast wordt. Als dan pas het probleem interessant wordt, is het te laat om dit goed aan te pakken.”

Vorig jaar werd de eerste gebruikersruimte geopend in de buurt van station Brussel-Zuid, er komt een tweede locatie in het noorden. ‘Mensen die bij ons gebruiken, gebruiken niet op straat.’ Beeld Franky Verdickt

Bruno Valkeneers van vzw Transit, een onthaal- en opvangcentrum voor drugsgebruikers, is het hiermee eens. “Deze mensen zijn niet op straat beland omdat ze drugs gebruiken. Het is meestal andersom. Ze hebben veel problemen, niet alleen een drugsprobleem. Dat vraagt om een brede aanpak.” Hij noemt problematisch drugsgebruik een chronische ziekte. “Het is de enige ziekte ter wereld die gecriminaliseerd is. Dat is voor mij paradoxaal. We moeten onszelf als maatschappij de vraag stellen waarom we steeds meer drugs gebruiken.”

Uit cijfers van Transit blijkt een afname van heroïnegebruik en een forse toename van crack. “Je hebt slechts een tiende van een grammetje nodig. Een kruimel kun je al voor vijf euro kopen, een gram coke kost vijftig euro”, verklaart Teun Voeten de populariteit van het spul. Crystal meth is dan wel aan een Europese opmars bezig, het is nog vrij onzichtbaar in Brussel. In ieder geval bij Transit, zegt Valkeneers. Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) bevestigt dat meth niet populair is in België. “Als we het tegenkomen is het als bijproduct.”

Cocaïnecentrum Antwerpen

Experts benadrukken dat de meeste verslaafden onzichtbaar zijn. Neem Antwerpen, daar rommelt het deze zomer ook. Begin augustus sloot de kiosk aan de Groenplaats door overlast, en deze week ontruimde de politie tenten bij Spoor Oost, waar drugsgebruikende daklozen verbleven. Dit staat niet in verhouding met wat er in Brussel gebeurt, volgens Voeten. “Als je ’s avonds de stations-as afloopt van Noord naar Zuid, dat is een no man’s land, vol daklozen en criminelen. Dit soort zones kent Antwerpen niet.”

“Drugsgebruik in Antwerpen in de publieke ruimte is van andere orde dan in Brussel”, zegt ook Tino Ruyters, algemeen directeur van vzw Free Clinic. Of er een toename is, durft hij niet te zeggen. Er is wel sprake van een verschuiving vanuit het centrum naar Schijnpoort. In oktober vindt een telling plaats om het fenomeen in kaart te brengen.

Cijfers laten weinig ruimte voor een rooskleurig beeld over de stad: In Antwerpen-Zuid werden in 2022 verreweg de meeste resten van cocaïne in afvalwater gevonden, blijkt uit rioolmetingen van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Experts benadrukken dat het meeste drugsgebruik onzichtbaar blijft. Valkeneers laakt het stigma dat specifiek rond de gebruikers op straat hangt. “De mensen die je ziet, zijn ook het meest kwetsbaar. Het is gemakkelijk om hen op te pakken en te criminaliseren, alleen werkt dat niet.”

Gebruikersruimte

In Brussel dringt dat besef door. Vorig jaar werd de eerste gebruikersruimte geopend in de buurt van station Brussel-Zuid, er komt een tweede locatie in het noorden. Dit is een deel van de oplossing, zegt Bruno Valkeneers - het centrum is onderdeel van Transit. “Mensen die bij ons gebruiken, gebruiken niet op straat. Maar het blijft een druppel op de gloeiende plaat: de situatie op straat is verergerd, en we kunnen niet iedereen opvangen.”

En dan is er project SubLINK, dat in maart begon als pilot bij metrostation Naamsepoort. Een samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid tussen het Brussels Gewest, vervoersbedrijf MIVB en verschillende maatschappelijke organisaties. Het project wordt nu uitgerold bij een tiental andere metrostations, waaronder IJzer, bij de Alhambrabuurt.

Ook is er in de stad een geïntegreerd centrum in aanbouw voor kwetsbare drugsgebruikers in de kanaalbuurt, tegenover Tour en Taxis. Daar komt een dagopvang, noodopvang en gebruikersruimte, en een multidisciplinair team, met artsen gespecialiseerd in verslaving. Het centrum biedt ook beroepsopleidingen.

Jan Leerman is actief het buurtcomité van de Alhambrawijk: ‘De regen deze zomer is zalig: de moestuin bloeit, de planten hoeven geen water maar vooral: dan is het rustig op straat. Het is spijtig dat het zover komt om in de zomermaanden naar regen te verlangen.’ Beeld Franky Verdickt

Geen opvangplek

Op metrolijn 3 is Mohammed aan het rekken en strekken. “Ik ben aan het sporten”, lacht hij. Hij spreekt Nederlands met een Amsterdams accent, hij is geboren in Libanon en vluchtte met zijn familie naar Nederland toen hij 16 was. Nu dwaalt hij al jaren door Brussel. Dakloos, zonder papieren. In Nederland is hij niet meer welkom. Iets met zijn zwager die hij met geweld te lijf is gegaan, de man mishandelde de zus van Mohammed.

Zijn gezicht zit vol blauwe plekken. Een ongeval op straat, is zijn verklaring. De man is duidelijk onder invloed, al blijft hij vaag over zijn gebruik. Een aantal dagen kon hij bij de crisisopvang van Transit terecht, maar het aantal opvangdagen is daar beperkt. Zijn ogen lichten op als hij over deze plek spreekt: hij kon er sporten én eten. Eerder kwam hij graag bij het opvangcentrum van Samusocial, maar daar kreeg hij het aan de stok met een andere bezoeker. Nu durft hij niet zo goed terug.

Psycholoog wilde hij altijd worden, zegt de man, die vier talen vloeiend spreekt. Hij herinnert zich zijn jeugdvriend, die arts is geworden, trouwde en twee kinderen heeft. “Soms wil ik hem opzoeken in Amsterdam.” Waarom hij het nooit deed? “Uit schaamte”, zegt hij, terwijl hij met zijn handen naar zijn kleding wijst, en naar het plastic zakje met een dun dekentje erin.

Met een brede glimlach neemt hij afscheid, terwijl hij het Hallepoortpark inloopt, net de gemeentegrens over naar Sint-Gillis. Het loopt tegen de avond. Er hangen verschillende mannen in groepjes bij elkaar, er wordt zichtbaar drugs gebruikt. Mohammed zwaait nog even. Of het hier in Brussel was dat hij voor het eerst in aanraking is gekomen met drugs, komen we niet te weten. Wel dat het hier met hem bergafwaarts ging. Toch blijft hij in de stad, want van een advocaat hoorde de Libanees dat hij 1 procent kans maakt op asiel in België. En met die kleine sprankel hoop zoekt hij - opnieuw - een slaapplek voor de nacht.