Brussel haalt eigen vaccinatiedoelstelling aan dit tempo maanden te laat: pas op 21 januari 2022

De Brusselse regering heeft vandaag een volgende stap gezet in de uitbreiding van de coronapas vanaf 1 oktober. Die moet niet alleen een najaarsgolf aan besmettingen tegenhouden. De pas moet ook de gammele vaccinatiegraad in het hoofdstedelijk gewest helpen opkrikken. In Brussel kreeg tot nu toe slechts 53,3 procent van de volledige bevolking minstens een eerste prik, tegenover 79,9 procent in Vlaanderen en 68,5 procent in Wallonië.

De Brusselse gezondheidsdiensten beseffen dat die Vlaamse of zelfs Waalse cijfers onhaalbaar zijn. De hoop en doelstelling is daarom een tijd geleden vastgelegd op minstens 65 procent. Richtdatum: eind oktober.

Maar aan het huidige tempo blijft zelfs die makke doelstelling een verre droom, zo leert een analyse van de laatste Sciensano-cijfers. Gemiddeld komen er nu elke dag iets meer dan 1.100 eerste inentingen met Pfizer of Moderna of prikken met een vaccin van Johnson & Johnson bij in Brussel. Dat zijn er 0,09 per 100 inwoners, waarmee het gewest wel het hoogste tempo van het land heeft, maar lang niet voldoende om de andere regio’s bij te benen.

Als er elke dag niet meer prikken bijkomen, zal het doel van 65 procent namelijk pas over meer dan vier maanden gehaald worden, op 21 januari 2022 om exact te zijn. Eind oktober zou 57,5 procent een eerste prik gekregen hebben, eind november 60 procent, en tegen het einde van het jaar 63 procent.

Om tegen 31 oktober toch nog aan 65 procent te geraken, zou het tempo vanaf vandaag moeten stijgen naar 3.145 eerste prikken per dag. Per 100 inwoners zijn dat er 0,25, of bijna drie keer zo veel als nu het geval is.

Elke dag dat dat streefcijfer niet gehaald wordt, stijgt het tempo waaraan er nieuwe prikken zouden moeten bijkomen.

School

Voorlopig is er van een verhoging van het tempo nog niets te merken. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in Brussel bevoegd voor het gezondheidsbeleid, verwacht de komende weken naar eigen zeggen wel een stijging in de vaccinatiecijfers.

Zo wordt er sinds vandaag gevaccineerd bij de jongeren in de Nederlandstalige scholen in Brussel. Ook in bedrijven wordt er gevaccineerd. “We sensibiliseren eerst heel goed. We moeten bijna met elk individu in discussie gaan”, zei Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie maandag tijdens een persmoment. Die lokale initiatieven zijn nu goed voor een derde van de vaccinaties, nu een aantal van de grote centra gesloten zijn.