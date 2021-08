Brussel gaat vaccineren in Action, Primark en Ikea

De hele maand september zullen klanten van Primark, Action, Ikea en Carrefour in Brussel een vaccin tegen Covid-19 kunnen krijgen. Met deze actie, in samenwerking met handelsfederatie Comeos, wil Brussel de lage vaccinatiegraad omhoog krijgen.

Als de mensen niet tot bij de vaccins komen, dan komen de vaccins tot bij de mensen. Met die gedachte gaat vanaf volgende week maandag een opmerkelijke actie van start in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In samenwerking met handelsfederatie Comeos zet de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad een vaccinatiecampagne op in vier winkelketens.

“De vaccinatiegraad in Brussel ligt heel laag”, duidt Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder van Comeos. Brussel telt slechts 60 procent volledig gevaccineerde volwassenen, tegenover 88 procent in Vlaanderen. In gemeenten als Molenbeek en Anderlecht is dat zelfs slechts 50 procent.

“We stellen vast dat verschillende doelgroepen niet of nauwelijks bereikt worden via de reguliere kanalen van de overheid of de media. Het is een feit dat wij iedereen bereiken, want iedereen gaat winkelen.” En dus selecteerde Comeos vier ketens waar veel volk komt uit de bewuste doelgroep.

Een vaccinatiebus op de parking of een medisch team in de winkelruimte zelf zal de mensen aansporen om een vaccin te laten zetten. Concreet gaat het om de winkels Action in Molenbeek en Anderlecht (om beurt van maandag tot donderdag), terwijl elke vrijdag en zaterdag een bus op de parking van Ikea in Anderlecht zal staan. Voorts zal een medisch team in de Primark van Elsene elke week van woensdag tot vrijdag en een team van maandag tot vrijdag in de Carrefour van Evere en Oudergem aanwezig zijn.

De vaccins zijn van Johnson & Johnson, waarvan er maar één prik nodig is. De meewerkende winkels zorgen voor de logistieke ondersteuning, zegt Dominique Michel, die rekent op enkele honderden extra vaccinaties. Volgens ramingen zijn er minstens 150.000 extra vaccinaties nodig om een aanvaardbare vaccinatiegraad te bereiken bij 18-plussers in Brussel.

Comeos-CEO Dominique Michel. Beeld BELGA

“Na enkele weken gaan we evalueren en zien of er ook in andere grote steden, zoals Antwerpen, een vergelijkbare campagne kan worden opgezet”, zegt Michel.

Het project wordt mede ondersteund door de Brusselse gezondheidsinspectie, onder leiding van Inge Neven. “Het past in ons streven om laagdrempelig en via verschillende kanalen zoveel mogelijk mensen te bereiken”, zegt Neven. “Een gelijkaardig project in Frankrijk gaf goede resultaten, ik hoop dat we dat hier ook gaan zien.” Een prognose wil ze niet maken. “Ik wacht liever de eerste dagen af, maar uit ervaring weten we wel dat waar veel volk komt de respons goed is.”

Ook met de Brusselse werkgevers heeft Neven een samenwerking opgezet. Zij kunnen hun personeel laten vaccineren op de werkvloer. Elk bedrijf met minstens tien personeelsleden die zich willen laten vaccineren, kan een afspraak maken.