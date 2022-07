Brussel denkt na over openluchtzwembad van 355 meter in het kanaal

Een openluchtzwembad in het kanaal van 355 meter op 13 meter, zeven olympische zwembaden bij elkaar, bestaande uit een pierenbad voor de kleinsten, een duikzone, een speelzone met glijbanen en een mogelijke springplank vanaf de Suzan Danielbrug, een echte zwemzone voor de baantjestrekkers en een groot strand voor de zonnekloppers. Een groene long in de stad waar zo’n 480 Brusselaars op hetzelfde moment verkoeling kunnen vinden, goed voor een totaal van 2.400 mensen per dag.

Aan ambitie geen gebrek bij de plannen voor een nieuw openluchtzwembad voor Brussel, die Brussels schepen van Klimaat en Sport Benoit Hellings (Ecolo) vrijdag voorstelde. Het idee kwam van architect en docent architectuur Gérald Ledent (UCL), die met een nota naar de schepen trok en hem overhaalde om een haalbaarheidsstudie te financieren voor het project.

Daaruit blijkt dat het Kanalbad, de werktitel van het nieuwe openluchtzwembad, wel degelijk kans op slagen heeft. Zo is de locatie aan de Akenkaai, waar vroeger Brussel Bad georganiseerd wordt, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Nog een voordeel: de aanleg van het openluchtzwembad zou niet alleen de kwaliteit van het water in de zwemzone verbeteren, maar ook stroomopwaarts en stroomafwaarts van de zwemzone. Op kalmere momenten met minder bezoekers, is het mogelijk om gezuiverd water van het openluchtzwembad in het kanaal te lozen. Door het beheer over te laten aan de Brusselse Zwem- en Badinrichtingen, zou volgens Hellings iedereen er bovendien tegen ‘de laagst mogelijke prijs' kunnen baden.

Het openluchtzwembad zou voor de hoofdstad een meer dan welkom toevluchtsoord zijn op hete dagen zoals we de voorbije week gehad hebben. Jarenlang was Brussel de enige grote Belgische stad zonder mogelijkheid om in openlucht te zwemmen, een euvel dat de vzw Pool is Cool aanklaagt. Onder impuls van Pool is Cool kwam daar vorig jaar verandering in met de opening van het gloednieuwe openluchtzwembad Flow in Anderlecht.

Maar ook deze zomer is Flow, dat nauwelijks 17 op 7 meter is, continu volzet. Veel Brusselse jongeren trekken op hete dagen dan maar Blankenberge of de Gentse Blaarmeersen, waar de jongste jaren geregeld ophef ontstond toen er vechtpartijen uitbraken. “Het is ontzettend belangrijk dat er meer plekken komen in Brussel waar je in openlucht kunt zwemmen”, zegt schepen Hellings. “Een paar weken geleden doken kinderen nog in het kanaal, precies op de plek waar het zwembad moet komen. Spijtig genoeg is het daar op dit moment niet geschikt om te zwemmen.”

Het openluchtzwembad zou er vanaf 2027 kunnen komen. Tenminste als er voldoende middelen gevonden worden om de 11,5 miljoen euro bouwkosten en 500.000 jaarlijkse kosten te financieren. Hellings hoopt op steun van het Brussels gewest en de Haven van Brussel. “Ook Europese subsidies zouden we kunnen aanspreken voor dit project", zegt Hellings.