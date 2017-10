Bruno Peeters (N-VA) stopt als Antwerps gedeputeerde: "Mijn zieke vrouw heeft me nodig"

De Antwerpse gedeputeerde voor Personeel, Toerisme, Sport, Recreatie- en Groendomeinen en Veiligheid, Bruno Peeters, heeft zijn ontslag ingediend. Zijn persoonlijke situatie laat hem niet langer toe zijn mandaat ten volle uit te voeren, luidt het.

"Mijn echtgenote heeft een medisch probleem waardoor mijn aanwezigheid thuis, soms op de meest onverwachte momenten, vereist is", zegt hij in Gazet Van Antwerpen. "Ik heb geen job van negen tot vijf, en werk ook vaak in het weekend. Ik kreeg signalen dat ik wat vaker thuis hoorde te zijn. Op zo'n momenten moet je keuzes durven te maken."



Bruno Peeters werd in 2012 met 13.580 voorkeursstemmen verkozen in het kiesdistrict Turnhout en startte in december 2012 zijn eerste mandaat als gedeputeerde.



Na vijf jaar heeft hij om persoonlijke redenen besloten zijn mandaat neer te leggen. De partij zal intern een opvolger aanduiden. In tussentijd zal Peeters zijn mandaat voortzetten. Hij blijft wel zetelen als provincieraadslid en als gemeenteraadslid in Oud-Turnhout.