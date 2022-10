Brugge overrompeld door miljoenendonatie van overleden Nederlandse: ‘Nog nooit meegemaakt’

De stad Brugge heeft een schenking ontvangen van liefst 3,3 miljoen euro, een huis en waardepapieren van een Nederlandse dame die pas overleed. De 80-jarige vrouw, die sinds acht jaar in het centrum van de stad woonde, schonk haar hele hebben en houden ‘omdat ze zo van de stad houdt’. ‘Dat we opgenomen worden in een testament is al uniek, maar dit is wel een groot bedrag’, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Als de stad Brugge al eens een legaat of schenking ontvangt na een overlijden, dan gaat dat vaak over papieren of erfgoed dat de overledene graag in het stadsarchief bewaard ziet. Een schenking van een geldbedrag vindt maar héél uitzonderlijk plaats. “Als dat zo is, dan heeft de overledene vaak geen erfgenamen en nemen ze bijvoorbeeld de stad op in hun testament. Zoals hier is gebeurd”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

De dame in kwestie, waarvan de naam anoniem moest blijven, overleed onlangs op 80-jarige leeftijd. Ze is van oorsprong Nederlandse. Haar familie had een bedrijf in delfstoffen en dus actief in de industrie. Dat bedrijf werd dertig jaar geleden verkocht en de vrouw verhuisde van Nederland naar Zwitserland. Acht jaar geleden kwam ze in de Jan Miraelstraat, een zijstraat van de Vlamingstraat in hartje Brugge terecht. Veel meer is er over de vrouw niet geweten, behalve dan dat ze zich heel vaak in zwarte kleding hulde. Ook de buren die we vrijdag spraken, kenden de dame niet.

In de Jan Miraelstraat schonk een dame bij haar overlijden haar bezit aan de stad Brugge Beeld Benny Proot

Woning

“Ze moet wel heel erg van Brugge gehouden hebben”, denkt Brugs schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld), die de schenking maandag op het schepencollege onder voorrecht van boedelbeschrijving, zoals dat heet, zal aanvaarden. Het gaat om een totale waarde van zo’n 5 miljoen euro, waaronder 3,3 miljoen op een rekening, 945.000 euro aan waardepapieren en effecten en de woning ter waarde van 700.000 euro. “We zijn natuurlijk blij verrast. Dit hebben we nooit eerder meegemaakt.”

Balans in evenwicht

Dat een stad überhaupt als begunstigde wordt gekozen, is al uniek. Sinds 2019 zijn de regels daarvoor overigens soepeler geworden. De stad wordt aanzien als een goed doel en de erfenisrechten op zo’n schenking zijn dan ook miniem. “Dit is een meevaller in financieel onzekere tijden”, zegt Van Volcem. “Alleen al door de indexeringen betalen we 40 miljoen euro meer en ook de energiekosten stijgen in Brugge naar een ongeziene hoogte van 10 miljoen euro. Zo’n schenking verwacht je niet en zal in elk geval mee helpen om de balans in evenwicht te houden.”