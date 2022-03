Bruce Willis stopt met acteren wegens afasie-diagnose: wat houdt die aandoening in?

Wat is afasie?

Rik Vandenberghe: “Afasie is een probleem met de taal. Er is onderscheid tussen de woordenschat en het uitspreken van de woorden. Dat zijn twee verschillende dingen die in verschillende gebieden van de hersenen liggen. Bij sommige aantastingen hebben patiënten vooral een probleem met het begrijpen van woorden en met de woordenschat die geleidelijk aan inkrimpt. Bij andere afasievormen moeten patiënten moeite doen om het woord gezegd te krijgen.”

Hoe krijg je het?

“Men kan afasie hebben door een geleidelijk verlies aan zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen die belangrijk zijn voor de taal en de spraak. Dan spreken we over progressieve afasie. Over het verloop van enkele maanden of jaren is er een geleidelijk verlies van de woordenschat of de uitspraak van de woorden, en ook van de zinsvorming. Dat is heel ingrijpend.

“Maar de meest voorkomende vorm van afasie is het gevolg van een beroerte. In dat geval treedt het op van de ene minuut op de andere. Van Bruce Willis is mij niet onmiddellijk bekend welke vorm van afasie hij heeft, maar als acteur is taal natuurlijk het belangrijkste medium naast het visuele.”

Kunnen afasiepatiënten ook herstellen?

“Bij afasie door een beroerte is er in principe herstel mogelijk, ook spontaan herstel. Dan is revalidatie bij een logopedist wel nuttig. Maar bij progressieve afasie is het verwachte verloop een geleidelijke achteruitgang. Daar is spontaan herstel jammer genoeg niet mogelijk. Het is niet bewezen of logopedie in dat geval nuttig is maar er zijn toch patiënten die veel hebben aan logopedie omdat het een gevoel van controle geeft over het probleem.”

Hoeveel mensen krijgen een afasie-diagnose?

“De progressieve vorm van afasie is relatief zeldzaam: ongeveer vijf op 100.000 mensen krijgen ermee te maken. Maar als men kijkt naar mensen met een beroerte van de linkerhersenhelft zal er ongeveer een vierde daarvan afasie aan overhouden.

“Veel van de patiënten die wij volgen zeggen dat ze veel mensen tegenkomen die nog nooit van afasie gehoord hebben. Ze moeten dan uitleggen wat ze juist hebben, wat niet vanzelfsprekend is. En de verbale communicatie is net wat enorm belangrijk is voor iemands welzijn.”