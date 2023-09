Bruce Springsteen moet optredens uitstellen door ziekte, maar belooft fans ‘snel terug te zijn’

Heeft ‘symptomen van een maagzweer’

Bruce Springsteen, Amerikaanse rockster

Ook ‘The Boss’ moet luisteren naar zijn medische adviseurs. Die hebben beslist dat Bruce Springsteen zijn resterende Amerikaanse shows in september moet uitstellen, zo klinkt het op Instagram. De reden? “Symptomen van een maagzweer.” Springsteen is naar eigen zeggen “diepbedroefd” door het uitstel van de shows, maar volgt een behandeling en belooft zijn fans om “snel terug te zijn”. In augustus werden al twee optredens geannuleerd door ziekte, eerder deze zomer speelde Springsteen met zijn E Street Band wel in Werchter.

Krijgt taart in het gezicht

Michael O’Leary, Ryanair-topman

Na MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft nu ook Ryanair-baas Michael O’Leary een taart in het gezicht gekregen. De Ier werd op die manier verwelkomd in Brussel door milieuactivisten. O’Leary hield er een persconferentie en trok naar de Europese Commissie om zijn misnoegen over de vakbonden te uiten, die een nieuwe staking hebben aangekondigd - de vierde in twee maanden tijd. Op de taart reageerde hij laconiek. “Ik heb nog nooit zo’n warm welkom gehad. Jammer genoeg waren het milieuactivisten en was de room niet echt.”

Vreest ‘doden’ op US Open

Daniil Medvedev - tennisser

“Er gaan nog doden vallen, je zal het zien”, aldus Daniil Medvedev tijdens zijn kwartfinale op de US Open. Na drie uur tennissen plaatste de nummer 3 van de wereld zich voor de volgende ronde, na een gevecht met zijn Russische landgenoot Andrej Roebljov. Tijdens de wedstrijd steeg het kwik tot 35 graden, en ook de komende wedstrijd belooft een strijd tegen de hitte te worden. “Het is gevaarlijk”, stelt Medvedev, die zich luidop afvroeg of twee winnende sets niet zouden kunnen volstaan bij extreme weersomstandigheden.

Noemt Spaanse speelsters ‘inspirerend’

Natalie Portman, actrice

Actrice en Oscar-winnares Natalie Portman sprak vorige week al haar steun uit voor Jennifer Hermoso, de Spaanse voetbalster die op het WK vol op de mond gekust werd door voorzitter Rubiales. Op een voetbalcongres in Berlijn drukt ze nu nogmaals haar ontgoocheling uit, al noemt ze “de volharding van deze vrouwen om op het hoogste niveau te blijven spelen, ondanks de onfaire omstandigheden, erg inspirerend”. Portman staat al langer op de barricaden voor het vrouwenvoetbal, en is in Los Angeles mede-eigenaar van vrouwenteam Angel City.