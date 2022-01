Brokstukken Russische raket onderweg naar de aarde: ‘Kans op gewonden is klein, maar risico kan niet worden genegeerd’

De Angara-A5 werd op 27 december gelanceerd vanaf Plesetsk, de ruimtebasis in het noordoosten van Rusland. Volgens Russische staatsmedia ging het om een nieuwe bovenste rakettrap. “Het onderdeel zal wellicht ergens in de komende 24 uur neerstorten, maar niemand kan zeggen waar omdat het op enkele uren verschillende omwentelingen rond de wereld zal maken,” zegt Holger Krag, topman bij het Europees Ruimteagentschap, aan CNN.

De ruimtedeskundige legt uit dat ruimtepuin gewoonlijk verbrandt wanneer het de atmosfeer van de aarde binnendringt, maar bij grotere objecten kunnen er brokstukken overblijven die schade zouden aanrichten als ze in bewoonde gebieden terechtkomen. Hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is dat er iemand gewond raakt, “is het risico reëel en kan het niet worden genegeerd,” aldus Krag.

Baan om de aarde

In mei vorig jaar beschuldigde het Amerikaanse ruimteagentschap NASA China nog omdat het land niet had voldaan aan de “verantwoordelijke normen”. Na de lancering van een ruimtestation waren namelijk brokstukken van een ongecontroleerde raket in de Indische Oceaan terechtgekomen. Het Russische raketdeel zou nu wel veel kleiner zijn dan het Chinese puin van vorig jaar. En het weegt ongeveer vier ton, een pak minder dan de ongeveer twintig ton van de Chinese Long March 5B-raket.

Het hoofd van het Europees Ruimteagentschap zegt ook nog dat het niet de bedoeling was dat de Russische rakettrap op deze manier weer in de atmosfeer van de aarde terecht zou komen. “Oorspronkelijk moest hij in een baan om de aarde blijven. De raket slaagde er echter niet in om opnieuw op te starten.”

Het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos vertelde CNN dat de lancering werd uitgevoerd door het Russische Ministerie van Defensie, dat niet onmiddellijk reageerde op een e-mailverzoek om commentaar.