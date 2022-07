Brokstukken Chinese raket storten komende dagen terug op aarde. Waar? Dat is onduidelijk

De lancering maakt het Chinese ruimtestation, de tegenhanger van het internationale ruimtestation ISS, weer een beetje groter: onderzoeksmodule Wentian koppelde zondagavond rond 9 uur onze tijd aan de centrale module ‘Tianhe’.

Net als de vorige keer toen een onderdeel van dat ruimtestation het heelal in werd geschoten, vond de lancering plaats met een Chinese Long March 5B-raket. Helaas heeft dat dezelfde keerzijde als de vorige keer: een ongecontroleerde terugkeer naar de aarde van de eerste rakettrap, een onderdeel dat de stuwkracht levert om de lading richting ruimte te duwen en dat daarna wordt afgestoten.

Ruimtevaartingenieurs spreken van een ‘gecontroleerde’ terugkeer wanneer dit soort onderdelen op een voorspelbare manier naar aarde vallen, bijvoorbeeld door ze na gebruik nog bij te sturen. Op die manier kun je garanderen dat de brokstukken veilig in een oceaan plonzen.

In het geval van het Chinese brokstuk is dat bijsturen niet gebeurd. Het is onbekend waar de brokstukken gaan landen.

Ongecontroleerde terugkeer

“Ik feliciteer China met de succesvolle lancering van Wentian, maar betreur ook dat ze gefaald hebben het ontwerp van de Long March 5b aan te passen, zodat ons weer een ongecontroleerde terugkeer te wachten staat”, zei astronoom en ruimtevaartanalist Jonathan McDowell tegen de Amerikaanse vakwebsite SpaceNews.

In 2021, na de lancering van de centrale module ‘Tianhe’, reageerde de ruimtevaartgemeenschap ook verbolgen op het feit dat de Chinezen niet de moeite namen om de onderdelen van de raket veilig in de oceaan te laten vallen. “Volkomen onverantwoord”, noemden kenners die keuze destijds.

Hoewel het toen afliep met een sisser – de brokstukken landden uiteindelijk in de Indische Oceaan – en de kans dat zo’n brokstuk bewoond gebied treft niet groot is, bestaat er geen garantie dat het ditmaal opnieuw goed afloopt. In 2020 troffen terugvallende rakettrappen van een Long March 5b-raket twee dorpen in Ivoorkust. Daarbij vielen geen slachtoffers, maar raakten wel verschillende gebouwen beschadigd.

Een rakettrap van een grote raket is zo massief dat die niet in z’n geheel opbrandt in de atmosfeer. Brokstukken ervan vallen bij terugkeer met zo’n hoge snelheid richting aarde dat de wrijving met de lucht in de atmosfeer ze tot as te brandt. Maar van een 21-tonner blijft altijd wel iets over.

En hoewel dat tot nog toe nooit slachtoffer heeft opgeleverd, schreven onderzoekers eerder deze maand in het vakblad Nature Astronomy dat er het komende decennium een kans bestaat van minimaal 10 procent op een dodelijk ongeluk met terugvallende raketonderdelen.