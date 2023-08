Brokkelt de macht van Assad af nu de Russische steun weg is? Opnieuw duizenden Syriërs op straat

Groot protest in Syrië: duizenden demonstranten roepen hun president Bashar al-Assad op om te vertrekken. De beelden doen denken aan de Syrische opstand in 2011. Voor vrijdag zijn er door het hele land nieuwe protesten aangekondigd.

Duizenden demonstranten nemen de Syrische straten over. Ze protesteren tegen het huidige economische klimaat: een gierende inflatie leidt tot stijgende kosten van levensonderhoud. De VN stelde deze zomer dat negen van de tien Syriërs onder de armoedegrens leven, als gevolg van de oorlog die al twaalf jaar woedt. Nadat het Syrische regime twee weken geleden besloot de brandstofsubsidies te verlagen, schoot de prijs van benzine omhoog. Dit was voor velen de druppel die de emmer deed overlopen.

Het economische protest sloeg snel om in een andere boodschap: Assad moet opstappen. Demonstranten lopen met dezelfde slogans rond als in 2011, toen de Arabische lente in Syrië begon. Onder het protest gaat een diepe woede schuil, omdat er in Syrië nog altijd geen spat gerechtigheid is voor slachtoffers van de oorlog.

“Deze mensen hebben niets meer te verliezen. Ze hebben geen eten, geen elektriciteit, geen vrijheid, geen waardigheid. Het gemiddelde maandinkomen van een Syrische burger komt niet boven de 8 euro per maand uit”, verklaart Celine Kasem, aan de telefoon vanuit Istanbul. De Syrische activiste is media manager bij de Syrian Emergency Task Force, een humanitaire en politieke belangenvereniging. Ze volgt de situatie op de voet.

Druzen

De protesten startten op 17 augustus in de zuidelijke provincie Sweida. Daar wonen de Druzen, een religieuze minderheid in het land. En dat is opvallend: zij hielden zich tot nu toe afzijdig van het conflict. In het gebied braken soms kleine opstanden tegen Assad uit, maar die werden in de kiem gesmoord, ook door de religieuze leiders van de Druzen. Nu steunen zij de opstandelingen.

“De protesten zijn nooit gestopt in Syrië. Wat nu nieuw is: het gebeurt over heel het land”, reageert adjunct-professor en Midden-Oosten-expert Koert Debeuf (VUB). Het verwondert hem niet. “Jaren geleden heb ik gezegd dat er in Syrië nooit vrede zal komen met Assad.”

Iedere Syriër weet dat protesteren tegen Assad tegen een hoge prijs komt. De vreedzame protesten die in 2011 ontstonden, zijn met veel geweld neergeslagen door het regime. Dit resulteerde in een gewapend conflict: Assad startte een oorlog tegen zijn burgers. “Je zou denken dat mensen murw zijn geslagen. Maar neen. Wat we vandaag zien, zijn exact dezelfde eisen als twaalf jaar geleden die terugkomen”, zegt Koert Debeuf. “De protesten doen hard denken aan de eerste dagen na maart 2011.”

Het Syrian Network for Human Rights (SNHR) onthulde dit jaar dat 230.224 burgers zijn omgekomen bij de burgeroorlog. Het Syrische regime is verantwoordelijk voor 201.055 van deze doden. Daarnaast zitten de gevangenissen nog altijd overvol. “Mensen zitten vast in de kerkers van Assad, waar ze doodgemarteld worden. Er zijn vandaag de dag meer dan 100.000 Syriërs verdwenen. Er is geen vrijheid, geen gerechtigheid, geen waardigheid. Als je je niet aan de ongeschreven regels houdt, verdwijn je”, duidt Celine Kasem de situatie in haar land.

Toch gaan vrijdag opnieuw duizenden Syriërs de straat op. Dezelfde mensen die eerder zagen hoe demonstranten werden bestookt met artillerie, bommen, opsluiting en chemische aanvallen, zegt Kasem. “Toch kiezen ze er nog steeds voor om naar buiten te gaan en hetzelfde te eisen. In onze ogen zijn zij de dapperste zielen die op deze planeet rondlopen.”

Bondgenoten

Het is de vraag hoe stevig Assad momenteel in het zadel zit, en wat zijn trouwe bondgenoten Iran en Rusland zullen doen als de protesten groter worden. Rusland is immers in een eigen oorlog verwikkeld, hoewel Russische troepen nog altijd bombardementen uitvoeren in Noord-Syrië.

Bashar al-Assad is op internationaal toneel wel aan een opmars bezig. Zo mocht Syrië dit jaar weer toetreden tot de Arabische Liga, een samenwerking tussen 22 Arabische landen. “Als hij opnieuw begint met het gewelddadig neerslaan van betogingen, zal dat niet lang duren”, denkt Debeuf. En dan is Assad opnieuw aangewezen op Iran en Rusland. “Iran zal het laten voor wat het is, en ik denk niet dat Rusland een extra inspanning kan leveren. Voor de internationale positie van Assad is dit potentieel gevaarlijk.”

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne sijpelen ook door in Syrië, want het land krijgt hulp van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN. Voor graan is het WFP afhankelijk van Oekraïne, maar dit wordt bemoeilijkt nu Rusland uit de graandeal is gestapt. Verder is de voedselhulp naar Syrië momenteel slechts voor 12 procent gefinancierd. 2,5 miljoen Syriërs zijn daarom gekort op voedselhulp, om een buffer op te bouwen voor de meest kwetsbare 3 miljoen inwoners.

Nog geen kogels

Tot nu toe is zijn de protesten nog niet hard neergeslagen. Het regime is terughoudend, zegt Koert Debeuf. “Assad is voorzichtig met de Druzen, die wil hij niet tegen zich hebben. De vraag is: gaat dit protest groot worden, wat gaat er gebeuren?”

Tot nu toe zijn er 57 demonstranten aangehouden, meldt het Syrian Network for Human Rights , vooral in de grote steden. “Het regime heeft nog niet hard opgetreden tegen de protesterende regio’s. Er zijn mensen opgepakt, maar de protesten zijn nog niet beantwoord met kogels”, zegt Celine Kasem. Demonstranten zetten zich schrap voor een reactie.

Kasem hoopt dat de dagen van Assad geteld zijn. “We willen onze vreedzame revolutie nieuw leven inblazen, en het regime verantwoordelijk te houden voor het doden, martelen, bombarderen en chemisch aanvallen van miljoenen van onze mensen.”