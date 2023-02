Broer en zus over hun jongerendrama ‘Zeevonk’: ‘Dit is de film die ik als 15-jarige had willen zien toen mijn vader stierf’

Twintig jaar na de plotse dood van hun vader maken Domien (34) en Wendy Huyghe (43) een film over het weerbarstige beest dat rouw is. Het frisse Zeevonk opent vrijdag de Generation Kplus-competitie van het filmfestival van Berlijn.

De vraag klonk bijna even licht als het badmintonpluimpje dat Domien en Wendy Huyghe naar elkaar over en weer mepten: “Zeg zus, heb jij geen goesting om samen eens iets te maken over onze pa?” Aan die vraag hing nochtans het gewicht van een loden stilte vast. Vader Ronny Huyghe overleed in 2003 veel te jong aan een hartaanval. Sindsdien werd er in het gezin nauwelijks over zijn dood gepraat. Maar ook al won het noodlot twintig jaar geleden een set tegen de familie Huyghe, op het badmintonveld sloegen Domien en Wendy eindelijk een welgemikte smash terug: ze besloten om samen Zeevonk te maken, een avontuurlijk drama waarin ze hun oude verdriet kwijt konden.

Zeevonk, dat vrijdag op het filmfestival van Berlijn de Generation Kplus-competitie opent, is het verhaal van de twaalfjarige Lena (Saar Rogiers): een Oostendse skater girl die haar wereld plots ziet instorten wanneer haar vader en twee collega-vissers op zee omkomen. Kwatongen beweren dat Lena’s vader roekeloos was door bij slecht weer uit te varen, maar zij kan niet geloven dat haar vader schuld treft. Wanneer ze een glimp van een mysterieus zeewezen meent op te vangen, is ze er zeker van: een monster deed de boot van haar vader zinken.

“In het echt was onze pa verzekeringsmakelaar – erg avontuurlijk is dat natuurlijk niet”, lacht Wendy Huyghe, die het scenario schreef. “Daarom maakten we van Lena’s vader een visser.” De setting van Zeevonk verschilt behoorlijk van die van de familie Huyghe, maar de gevoelens die Lena in de film beleeft, liggen wel dicht bij de persoonlijke ervaringen van de makers. “Wanneer Lena’s vader sterft, valt haar leven plots stil”, zegt regisseur Domien. “Maar rondom haar gaat alles gewoon verder. Dat vreemde gevoel heb ik zelf heel hard ervaren toen ik mijn vader verloor. Ik was vijftien, in de fleur van mijn leven, en plotseling werd er een grote stop op gezet.”

Beeld rv?

Ook het gebrek aan communicatie in Lena’s gezin is uit het leven gegrepen: “Wij waren een hecht gezin,” zegt Domien, “maar praten over onze vader was zeer moeilijk. Ik denk dat dat universeel is: veel mensen die iemand verloren hebben, weten niet hoe ze daarover moeten spreken, al is het maar omdat ze elkaar willen beschermen.” Wendy knikt: “Het is soms heel eenzaam. Dat voel je ook in de film: Lena komt steeds meer alleen te staan.”

Lena reageert heel anders dan haar broer Jules. Hij uit zijn gevoelens in rapteksten, zij blijft hangen in ontkenning. Weerspiegelt dat verschil ook het contrast tussen jullie destijds?

Wendy: “Nee, ik denk dat wij heel gelijkaardig reageerden: we waren allebei ontkenners, zoals Lena. Onze andere broer Marijn en onze moeder konden alles wel veel sneller benoemen, misschien ook omdat zij beiden mee in de verzekeringszaak zaten. Maar voor mij was het makkelijk om ervan weg te lopen: ik woonde al in Gent. De eerste twee jaar na papa’s dood ben ik ook heel veel gaan reizen. Telkens wanneer ik thuiskwam, werd ik met mijn neus keihard in dat verdriet geduwd, dus dan vertrok ik al snel weer.”

Domien: “Pas nu, door deze film te maken, heb ik begrepen dat reizen voor jou een manier van vluchten was. Voor mij was jij altijd de grote zus waar ik zo naar opkeek, en die altijd een antwoord klaar had. Het was dus wel interessant om nu eindelijk te beseffen dat jij het toen ook superlastig had. Ik was alleszins zelf ook een grote ontkenner. Als er na papa’s dood iemand belde en naar hem vroeg, zei ik gewoon dat hij niet thuis was. Ik heb dat nooit benoemd.”

‘Ik maakte me nooit boos na het verlies van onze pa. Maar zo eens goed roepen, alles eruit laten: dat had mij eigenlijk veel meer deugd gedaan’, aldus Domien Huyghe (l.). Beeld Thomas Sweertvaegher

Naast de ontkenners en de benoemers komen in de film nog andere vormen van rouw aan bod.

Domien: “Dat stemt overeen met de vele verschillende reacties die we destijds om ons heen hebben gezien. Sommigen worden boos, anderen storten zich op praktische zaken of gaan aan de slag met hun herinneringen... Ik vond het toen soms heel raar, en zelfs lastig, hoe anderen ermee om gingen. Maar er bestaat niet één juiste manier van rouwen. Zolang je het maar samen doet, en erover kunt praten. Dat wilden we in de film ook tonen: de verwerking kan pas echt beginnen wanneer iedereen samenkomt.”

Wanneer is bij jullie dat moment gekomen waarop jullie samen aan de verwerking konden beginnen?

Domien: “Op mijn 21ste, toen ik aan de filmschool begon. We moesten toen een documentaire maken over onszelf, en dat was voor mij de gelegenheid om de stilte rond onze vader te doorbreken. Mijn eerste poging mislukte grandioos: ik zette de camera voor mijn moeder neer, en probeerde haar te interviewen over papa. ‘Vertel eens, hoe was hij?’ (lacht) Zo lukte het natuurlijk niet. Maar toen ik de camera wat verder zette, en we met ons vieren rond de tafel gingen zitten, begonnen er wel herinneringen boven te komen. Plots konden we wel naar het verlies kijken. Toen is de verwerking begonnen, denk ik. En ook nu bij Zeevonk merk je: het doet iets met ons. Onze moeder en broer zijn heel nauw betrokken bij de film – ze zijn ook allebei figurant. Je merkt duidelijk dat er iets doorbroken is.”

Zou het jullie destijds, in volle rouw, geholpen hebben om een film als Zeevonk te kunnen zien?

Domien: “Absoluut. Dat was voor mij ook een belangrijke motivatie: dit is de film die ik zelf graag gezien zou hebben toen ik vijftien was. Ik was toen heel erg op zoek naar verhalen die mijn gevoel weerspiegelden. Maar het was zeer lastig om die te vinden. Vaak waren de verhalen te mooi, terwijl het bij mij soms zo lelijk voelde. Dat wil ik dus graag aanbieden aan jongeren – én volwassenen – die met verlies te maken krijgen: een film die hun gevoel op een eerlijke manier weerspiegelt.”

Wendy: “Zonder dat het al te zwaar wordt. Want het is niet omdat je iets ergs meemaakt, dat je geen avonturen meer kunt beleven, of geen nieuwe vriendschappen meer kunt sluiten. We vonden het belangrijk om te tonen dat het niet alleen lastig is, maar dat het ook veel nieuwe dingen kan voortbrengen.”

Regisseurs Domien en Wendy Huyghe: ‘We vonden het belangrijk om te tonen dat het niet alleen lastig is, maar dat het ook veel nieuwe dingen kan voortbrengen.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Wat voor nieuwe dingen heeft het verlies van jullie vader in jullie leven voortgebracht?

Domien: “Mocht hij niet gestorven zijn, dan zou ik hier niet gezeten hebben. Zijn dood heeft er mee voor gezorgd dat ik me heb ontplooid als filmmaker. Film is voor mij een manier geweest om een taal te vinden, om de dingen te kunnen plaatsen. Het is vreemd om te zeggen, maar op een bepaalde manier ben ik dankbaar dat het mij hier heeft gebracht.”

Wendy: “Ik ben door het plotse verlies van onze pa vooral nog meer een levensgenieter geworden. Ik wil zo veel mogelijk uit het leven halen, soms tot in het absurde. Ook professioneel: ik heb echt al van alles gedaan. Ik heb in de journalistiek gewerkt, kwam daarna in de humanitaire sector terecht...”

Domien: “En bij TMF!”

Wendy: “Dat ook. (lacht) Ik deed vooral interviews op muziekfestivals. Domien was toen een metalhead, hij was mijn hulplijn wanneer ik Metallica of een andere grote metalband moest interviewen.”

Muziek speelt ook een belangrijke rol in Zeevonk: Brihang schreef enkele nummers voor de film. Waarom wilden jullie met hem samenwerken?

Domien: “We wilden dat de film heel dicht aansloot bij de leefwereld van jongeren, en Brihang is immens populair bij die leeftijd. Maar nog belangrijker was dat Lena’s broer Jules in de film rapsongs schrijft over zijn vader. Daarvoor wilden we de hulp van Brihang inschakelen: hij beheerst de kunst om diepe gevoelens heel mooi en simpel te verwoorden. Hij heeft Thibaud Dooms, de acteur die zijn teksten in de film moest rappen, ook gecoacht op de set. Met succes, want toen Thibaud begon te rappen, ontstond er meteen een magische sfeer. Zelfs onze decorbouwer, een boom van een vent, stond te snotteren.” (lacht)

Hoe emotioneel waren de opnames voor jullie zelf?

Domien: “De meest emotionele dag was toen we de climaxscène op het water filmden. Toen ik zag dat die gepland stond op de verjaardag van onze pa, pakte dat me.”

Wendy: “In die scène schreeuwt Lena haar verdriet uit op zee. Ik had die scène zelf geschreven, maar pas toen ik ze voor mijn ogen tot leven zag komen, besefte ik dat ik destijds misschien wel wat meer zoals Lena had willen zijn. Want ik maakte me nooit boos na het verlies van onze pa, ik probeerde iedereen te sparen. Maar zo eens goed roepen, alles eruit laten: dat had mij eigenlijk veel meer deugd gedaan.”

Zeevonk gaat op 17/2 in première op het filmfestival van Berlijn, en speelt vanaf 29/3 in de bioscoop.