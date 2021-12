Britten zetten oorlogsmachine in gang tegen verwachte ‘omikronvloedgolf’: miljoen boosterprikken per dag gepland

Hoe staat het Verenigd Koninkrijk er vandaag voor?

Met gemiddeld weer 50.000 bevestigde coronabesmettingen per dag nadert het Verenigd Koninkrijk de piek van de vorige wintergolf, toen begin januari 2021 maximaal 60.000 dagelijkse besmettingen werden genoteerd. Afgelopen zomer en najaar vertoonde de Britse curve een op- en neergaande beweging, maar onder invloed van de besmettelijkere omikronvariant lijkt het nu enkel nog om een opwaartse trend te gaan. Afgezet tegen het inwonertal gaat het om iets meer dan de helft van het aantal besmettingen in België.

Wat zeggen de voorspellingen?

Met al meer dan 33 procent van de bevolking die een boosterdosis van het coronavaccin heeft gekregen, behoort het Verenigd Koninkrijk vandaag al tot de wereldtop. België zit aan 21,5 procent, Vlaanderen aan 24 procent. Toch moet het nog sneller, zo zei de Britse premier Boris Johnson gisterenavond in een livetoespraak op televisie.

‘Laat niemand eraan twijfelen’, zei Johnson: de gezondheidsdiensten maken zich zeer grote zorgen en verwachten de komende dagen en weken een ware ‘omikronvloedgolf’ in het land. Het aantal besmettingen met de variant verdubbelt momenteel om de twee tot drie dagen in het Verenigd Koninkrijk. Zondag werden 1.239 nieuwe gevallen ontdekt, bijna het dubbele van zaterdag, al ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog veel hoger.

Minister van Volksgezondheid Sajid David verklaarde vanmorgen op Sky News dat zo’n snelle verspreiding ‘nooit eerder’ gezien is. “De omikronvariant verspreidt zich aan een fenomenaal tempo.” Het nationale alarmpeil is opgetrokken van drie naar vier.

De verspreiding lijkt zich al het verst te hebben doorgezet in en rond Londen: daar gebeuren nu al 40 procent van de besmettingen met omikron. Verwacht wordt dan ook dat de variant al over enkele dagen dominant zal zijn. Mogelijk zullen tegen het einde van het jaar meer dan een miljoen Britten besmet geraakt zijn met omikron. Daarbij ook dubbel gevaccineerden, aangezien twee prikken niet genoeg bescherming bieden tegen besmetting met de variant.

Wat heeft premier Boris Johnson aangekondigd?

“Het goede nieuws,” zei Johnson, “is dat onze wetenschappers erop vertrouwen dat we dat beschermingsniveau met een derde dosis, een boosterdosis, weer kunnen optrekken.” Voorlopige data geven aan dat een derde prik het beschermingsniveau tegen infectie opnieuw optrekt naar 70 à 75 procent.

Voorlopig zijn nog maar tien Britten gehospitaliseerd met de omikronvariant. Mogelijk is de variant iets milder, zei minister Javid vanmorgen nog, maar een zware opstoot in besmettingen kan de gezondheidsdiensten desondanks overrompelen. “Een kleiner percentage van een zeer groot aantal betekent nog steeds een hoog aantal ziekenhuisopnames.”

"We zijn bang dat we tegen een noodtoestand in ons gevecht met de nieuwe variant aankijken”, sprak Johnson gisteren de natie toe. "We moeten zeer dringend onze vaccinatiebeschermingsmuur versterken om onze familie en geliefden gezond en veilig te houden. We weten jammer genoeg hoe exponentiële curves zich ontwikkelen.”

Daarom is de boostercampagne vanaf vandaag opengesteld voor alle volwassenen die drie maanden of langer geleden hun tweede inenting hebben ontvangen. Iedereen kan vanaf vandaag zonder afspraak langskomen in de vaccinatiecentra of ziekenhuizen, vanaf woensdag kunnen er ook afspraken worden ingeboekt. Bedoeling is om over minder dan drie weken iedereen van wie de wachttijd is afgelopen, geprikt te hebben. Dat is een maand sneller dan tot nu toe gepland was.

Dat zou betekenen dat nu elke dag tot een miljoen boosterprikken moeten worden gezet, bijna een verdubbeling van het huidige tempo. Zaterdag kwamen er 580.000 prikken bij. Het record tot nu toe werd in maart dit jaar gehaald, met 844.000 eerste en tweede prikken per dag.

De Britse premier Boris Johnson gisterenavond tijdens zijn tv-toespraak. Beeld REUTERS

Welke middelen worden ingezet?

Johnson heeft het over “een nationale missie die we nooit eerder in de vaccinatiecampagne hebben uitgevoerd”. Hij vraagt aan de Britse ziekenhuizen om alle niet-dringende consultaties zo veel als mogelijk uit te stellen en in plaats daarvan zeven dagen op zeven, minstens twaalf uur per dag, boosterprikken toe te dienen aan de bevolking. Ook de huisartsen moeten een aantal extra tanden bijsteken, net als nieuwe mobiele eenheden. Duizenden extra vrijwillige vaccinatoren zullen in een recordtempo worden opgeleid, de wachttijd van vijftien minuten na vaccinatie wordt geschrapt om sneller meer mensen aan de beurt te krijgen.

Zelfs het leger wordt ingeschakeld: 42 militaire planningteams, één in elke gezondheidsregio, staan in voor logistieke hulp en assistentie bij het uitrollen van de versnelling.

Ook in Schotland zal iedereen vanaf 18 jaar in de loop van volgende week een afspraak kunnen maken voor een boosterprik, zo kondigde de Schotse regering eerder op de dag aan. En ook Noord-Ierland en Wales zullen hun vaccinatieprogramma’s versnellen.

Live. Omikronvariant nog sneller dominant dan gedacht? Tom Wenseleers: ‘Voor eind december meer dan 90 procent van alle infecties’

Worden de maatregelen aangescherpt?

Voorlopig zet Johnson al zijn troeven op de boostercampagne, en niet op het verder aanscherpen van de maatregelen. Het ene moet het andere voorkomen, zo hoopt de premier. Hij lijkt daarbij ook weinig keuze te hebben, aangezien een groot deel van zijn eigen Conservatieve partij niet van verdere aanscherpingen wil weten. Sinds vandaag moet er al meer thuisgewerkt worden, en vanaf woensdag zou de coronapas verplicht worden in nachtclubs en tijdens grote evenementen. Maar het is nog maar de vraag of die laatste maatregel morgen gestemd geraakt in het Lagerhuis.

Johnson moet bovendien politiek op eieren lopen door beschuldigingen over kerstfeestjes op zijn kabinet vorig jaar, terwijl de rest van het land onder strenge lockdownmaatregelen gebukt ging. Critici denken dan ook dat de aankondiging van de versnelling van de boostercampagne tegelijkertijd een handige afleiding is voor Johnsons politieke problemen.