Britten sturen gepantserde raketlanceerders om Poetins vliegtuigen neer te halen: ‘Immense boost voor Oekraïense militaire capaciteit’

De krant The Sun pakte gisteren met de nieuwe levering uit, en vanavond bevestigde Brits premier Boris Johnson dat het Verenigd Koninkrijk meer en zwaardere artillerie naar Oekraïne zal sturen. Johnson gaf evenwel geen details over welke wapensystemen dat concreet zijn, en hoeveel stuks er gestuurd zullen worden. Bedoeling is wel om Oekraïne beter te bewapenen om zich te verdedigen in de Donbas-regio, waar het Kremlin gisteren zijn grootschalige offensief in gang zette.

Zoals verwacht gaat dat met immense artilleriebarrages en luchtbombardementen gepaard, die de weg moeten vrijmaken vooraleer de tanks en grondtroepen zullen oprukken. De Russische defensieminister Sergei Shoigu zei vandaag dat er vorige nacht ruim 1.200 Oekraïense doelen, waaronder een Oekraïens gevechtsvliegtuig, zijn geraakt door de Russische troepen.

Houwitsers

De meeste wapens die Oekraïne tot nu toe kreeg van het westen, zijn te licht om effectief te zijn tegen zo’n grootschalig offensief. Daarom vraagt president Volodymyr Zelensky al wekenlang om zwaardere wapens en voertuigen. Vorige week beloofden de Verenigde Staten al zware houwitsers die 155 mm-artilleriegranaten kunnen afvuren, en verschillende Oost-Europese landen beslisten al om oude Sovjet-tanks te sturen. Ook de wreedheden van Boetsja en andere dorpen rond Kiev hebben de drempel om zwaarder materieel te sturen, verlaagd.

Daar zouden nu dus moderne Britse Stormer High Velocity Missile-voertuigen bijkomen. “Dit zal een artillerieconflict worden”, aldus Johnson. “De Oekraïners hebben zelf meer artillerie nodig, en dat zullen we hen geven, samen met veel andere vormen van steun.”

Beeld Crown Copyright

13 ton

Een Stormer-pantservoertuig weegt 13 ton, kan met drie man personeel bediend worden en een snelheid van 80 km/u halen. Met de raketinstallatie bovenop het pantservoertuig worden Starstreak-raketten afgevuurd die aan vier keer de snelheid van het geluid op hun doel afgaan. Oekraïne kreeg die raketten, de snelste en meest moderne in hun soort, al eerder van het Verenigd Koninkrijk, maar tot nu toe enkel in de draagbare versie.

Daarmee werden met succes al Russische vliegtuigen en helikopters neergehaald, maar in open en vlak terrein zijn de soldaten die ze afvuren wel erg kwetsbaar. Diezelfde raketten in een veelvoud op een pantserwagen die bijzonder wendbaar is en zich aan hoge snelheid kan verplaatsen, biedt dan enorme voordelen in de Donbas. Volgens voormalig Brits kolonel Richard Kemp zal “de combinatie van de Stormer en de Starstreak een immense boost betekenen voor Oekraïnes militaire capaciteit”, zegt hij in The Sun. “Het is een extreem effectief en mobiel gevechtsvoertuig dat zware schade zal aanrichten aan Poetins luchtmacht.”

Een Stormer kan tot 16 raketten vervoeren, die na lancering telkens in drieën splitsen om de kans op impact te vergroten. De gepantserde voertuigen zouden al de komende dagen per vliegtuig richting Oekraïne gestuurd worden.

Een statisch Starstreak-afvuursysteem. Beeld AFP

Ook Nederlands zwaar materieel

Ook Nederland gaat overigens zwaarder materieel naar Oekraïne sturen, inclusief pantservoertuigen. Dat heeft premier Rutte bekendgemaakt in een tweet. Vanwege de operationele veiligheid doet het kabinet verder geen mededelingen over de aard van de steun. Rutte en minister van Defensie Kajsa Ollongren spraken daar vandaag over met de Oekraïense president. Naast het sturen van pantservoertuigen kijkt Nederland met bondgenoten ook “naar levering van aanvullend zwaarder materieel”, liet Rutte weten.