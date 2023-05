Britten pushen voor raketten met bereik tot 300 kilometer: ‘Dan is Russische nederlaag verzekerd’

De Britse regering werkt aan een plan om Oekraïne dan toch van raketten met een bereik tot 300 kilometer te voorzien. Daarmee lijkt het Verenigd Koninkrijk opnieuw een taboe te doorbreken: langeafstandsraketten staan, samen met F-16’s, met stip bovenaan op het Oekraïense prioriteitenlijstje.

Het Britse ministerie van Defensie lanceerde begin deze maand in het kader van een openbare aanbesteding een oproep naar geïnteresseerde defensiebedrijven voor de aankoop van raketten met een bereik van 100 tot 300 kilometer, ontdekte The Washington Post. De oproep stond slechts drie dagen online en werd op 4 mei afgesloten. Een finale beslissing is nog niet genomen, zegt een bron binnen het ministerie van Defensie aan de krant. Ook over de timing en de hoeveelheid raketten is er nog geen duidelijkheid.

Op basis van de gevraagde capaciteiten gaan militaire analisten er wel van uit dat de vraag specifiek gericht is richting de Brits-Franse Storm Shadow-kruisraketten. Die 1.300 kilogram zware missiles, met een wapenkop van 450 kilogram, vliegen met een snelheid van 1.000 kilometer per uur richting hun doel af. Het Britse leger zette ze eerder al in boven Irak en Libië.

Het grote voordeel is dat ze relatief gemakkelijk onder de Sovjet-gevechtsvliegtuigen van de Oekraïense luchtmacht gemonteerd kunnen worden. Bovendien is de vereiste opleiding voor de Oekraïense gevechtspiloten beperkt: de raketten worden op voorhand op de grond geprogrammeerd, zodat de piloot niet veel meer moet doen dan richting de lanceerlocatie vliegen en de raket lossen.

Wel lijkt de aanvraag een bevestiging van een uitspraak van Brits premier Rishi Sunak op de veiligheidsconferentie van München in februari. Hij beloofde toen al dat “het Verenigd Koninkrijk het eerste land ter wereld zal zijn dat Oekraïne langeafstandsraketten schenkt”, zonder daar toen in detail op in te gaan.

Nieuwe dynamiek

De Britse Storm Shadow heeft een bereik van maximaal 250 kilometer. Indien Oekraïne ze inzet, zou de dynamiek van het slagveld volledig kunnen veranderen, net zoals dat vorig jaar gebeurde na de intrede van de Amerikaanse Himars-raketsystemen. Dankzij gps-geleiding kon Oekraïne daar al honderden Russische munitie-opslagplaatsen, commandocentra, treinstations, brandstofdepots en andere militaire doelwitten mee aanvallen tot 80 kilometer achter het front. Maar Rusland leerde een harde les uit al die bombardementen en verplaatste zijn materieel verder van het front, buiten het bereik van de huidige Oekraïense wapens.

De Oekraïners vragen dan ook al maanden om raketten met een groter bereik dan diegene die het land nu heeft, zeker in het licht van hun verwachte tegenoffensief de komende weken. Met de Britse Storm Shadows zou bijvoorbeeld het volledige door Rusland bezette gebied in het oosten en het zuiden van Oekraïne in het vizier komen, net als een groot deel van de bezette Krim. De Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol ligt in vogelvlucht op 230 kilometer van de frontlijn in Cherson. Oekraïne experimenteert wel steeds meer met drones om Russische posities ver achter het front aan te vallen, maar de kans dat die worden neergehaald door de luchtafweer is veel groter. Bovendien kunnen ze niet zo’n grote explosieve lading meenemen.

"Als we hen tot 300 kilometer ver kunnen raken, zou het Russische leger geen verdediging meer kunnen aanvoeren naar het front en zou hun nederlaag verzekerd zijn”, zei de Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov al eerder dit jaar bij een bezoek aan Europa. Oekraïne wil bijvoorbeeld maar wat graag de ATACMS-versie (army tactical missile system) van de Himars-raketten, die tot 300 kilometer ver precisiedoelen kunnen raken.

Maar ondanks de hoge Oekraïense nood en de beloftes dat het land alles krijgt wat het nodig heeft voor zijn offensief blijft het Westen treuzelen. In januari beloofde Amerikaans president Joe Biden wel een nieuw type bommen met een bereik van 150 kilometer, maar die worden pas eind dit jaar verwacht.

Het argument tegen de langeafstandsraketten is bovendien telkens hetzelfde: de vrees dat Oekraïne ze zal inzetten op Russisch grondgebied, en de daaropvolgende mogelijke escalatie van Vladimir Poetin. Maar volgens Reznikov is Oekraïne bereid om “alle mogelijke garanties te geven dat de westerse wapens niet gebruikt zullen worden voor aanvallen op Russisch grondgebied”.

Contrast met EU

Het Verenigd Koninkrijk loopt al maanden voorop wat betreft steun aan Oekraïne. Na de Verenigde Staten is het de tweede grootste militaire donor, met nu al meer dan 6,6 miljard euro aan wapens, munitie en ander materieel. Eerder dit jaar doorbrak het VK als eerste de ban op moderne westerse tanks door unilateraal veertien Challenger 2’s aan te kondigen. Dat opende de weg voor andere landen als de VS en Duitsland om ook over de brug te komen met hun eigen tanks.

Het contrast met de Europese Unie is dan soms groot. Bijna twee maanden lang raakten de 27 het niet eens over de praktische uitwerking om voor 1 miljard euro aan nieuwe munitie voor Oekraïne te produceren, tot er vorige week toch een akkoord werd gevonden. Behalve vage beloftes over EU-lidmaatschap en de aankondiging van een elfde sanctiepakket tegen Rusland was dat dan ook het enige concrete dat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gisteren mee kon nemen bij haar bezoek aan president Volodymyr Zelensky in Kiev.