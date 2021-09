Britten hebben omstreden ‘pushback’-plannen: migrantenboten terugduwen richting Frankrijk

Het plan volgt op een vruchteloos overleg met Patels Franse collega. Volgens de Britse minister doen de Fransen te weinig om migrantenboten tegen te houden. Het aantal migranten dat de oversteek waagt, is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Dit jaar hebben al 14.000 migranten de kust van Kent bereikt.

Zeker bij mooi zomerweer blijkt de zeetocht van ruim 30 kilometer goed te doen te zijn. In de meeste gevallen worden de migranten halverwege de oversteek opgepikt door de Britse kustwacht, die ervoor zorgt dat ze veilig aan land komen.

Voor de Britse regering is dat een groot probleem, omdat het controleren van de landsgrenzen een kerndoelstelling is. Het beeld van illegale immigranten die ongehinderd arriveren, wordt als schadelijk gezien. Onlangs werd bekend dat tot dusver geen enkele ‘Kanaal-migrant’ het land is uitgezet. Groot-Brittannië is een geliefde eindbestemming voor migranten, iets waar de brexit geen verandering in heeft gebracht.

Wilde plannen

Bijkomend probleem voor de Britten is dat de bereidheid van de Fransen om mee te werken sinds de brexit wel lijkt te zijn afgenomen. Regelmatig maakt Patel tientallen miljoenen ponden over aan de Franse autoriteiten, maar vooralsnog helpt dat weinig. Op beelden van afgelopen zomer is te zien hoe Franse schepen de migrantenboten naar Britse wateren begeleiden.

Patel zoekt naar manieren om illegale immigratie tegen te gaan. Vorig jaar doken er wilde, nooit uitgevoerde plannen op om kunstmatig golven te veroorzaken bij de kust of om vlak onder de zeespiegel een muur te bouwen. Tevens zijn plannen gelanceerd om migranten op te vangen op uit de vaart genomen veerboten of ver weg gelegen eilanden. Ondertussen zijn de asielprocedures aangescherpt.

Dungeness, in het zuidoosten van Engeland. Beeld AFP

De Britse minister heeft de grenswacht Border Force nu de opdracht gegeven om boten terug te duwen naar Franse wateren. Om dit juridisch mogelijk te maken zal de Britse wetgeving worden aangepast, maar er zijn grote praktische bezwaren. De Fransen hebben bijvoorbeeld al gezegd niet mee te zullen werken. Daarnaast kan het onveilige situaties opleveren.