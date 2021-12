Britse vrouw krijgt levenslang voor moord op 6-jarig stiefzoontje tijdens lockdown, instanties negeerden tal van waarschuwingen

De vader, Thomas Hughes, kreeg 21 jaar opgelegd wegens doodslag. Pas over 29 jaar kan de stiefmoeder een gratieverzoek indienen. De zaak heeft een grote schok teweeggebracht op het eiland.

Omdat Arthurs eigen moeder wegens het doodsteken van haar vriend langdurig in de gevangenis zat, was hij onder de hoede gekomen van zijn vader en diens partner. Het werd een helletocht. Dagelijks werd hij geslagen en op allerlei manieren vernederd. Bij de acht weken durende rechtszaak zagen juryleden een video waarop te zien was dat het kind in een gescheurde pyjama en met pijnlijke grimassen zich door de kamer sleept. ‘Niemand houdt van me’, zegt hij herhaaldelijk. Niet veel later stierf hij in het ziekenhuis, nadat zijn stiefmoeder de fatale klap had uitgedeeld.

Premier Boris Johnson stelde na de veroordeling dat ‘er lessen moeten worden getrokken’ omdat de autoriteiten duidelijk hebben gefaald bij het beschermen van het jongetje. De gruwelijke zaak roept herinneringen op aan de zaak van Baby P., 14 jaar geleden. Ook toen vond een dodelijke mishandeling plaats terwijl de diverse instanties weg keken. Destijds klonk ook de belofte dat zoiets nooit meer zou moeten plaatsvinden.

Waarschuwingen genegeerd

Arthurs lijden was voor de buitenwereld amper zichtbaar omdat het plaatsvond tijdens de lockdown. ‘Elke lockdowndag een klap,’ zo constateerde de aanklager in de rechtbank. Een oom van het jongetje had de politie gewaarschuwd, maar kreeg op het bureau te horen dat hij wegens het overtreden van lockdownregels zou worden gearresteerd als hij een kijkje zou gaan nemen in de woning waar het huiselijke geweld plaatsvond. Een oma van Arthur waarschuwde de kinderbescherming, maar daar werd het alarm niet serieus genomen.

De klassenassistent die belast was met het controleren van het welzijn van leerlingen hield het bij een telefoontje, waar ze te horen kreeg dat alles goed ging. Toen Arthur na de lockdown niet naar school kwam, werd er geen actie ondernomen. De stiefmoeder bleek liefst 200 geluidsopnamen te hebben gemaakt van een huilende en schreeuwende Arthur, en deelde deze met diens vader om te bewijzen dat zijn zoon ‘ondeugend’ was. Later bleek dat ze het jongetje heeft gedwongen om zout te eten. Tijdens het proces toonde ze geen berouw van haar wandaden.

In Engeland duiken regelmatig ernstige zaken van kindermishandeling op. Enkele maanden geleden nog werd een jonge moeder tot negen jaar cel veroordeeld omdat ze haar baby zes dagen lang alleen thuis had gelaten. Het kind verhongerde. De zaak-Arthur sierde voorpagina’s van de kranten. Sommige televisiepresentatoren weigerden de details te melden, simpelweg om kijkers niet te shockeren. Oud-staatssecretaris voor Kinderzaken Tim Loughton sprak de vrees uit dat kindermishandeling tijdens de lockdowns is verergerd.