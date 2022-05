Britse voetballer doorbreekt taboe en out zich als homoseksueel: ‘Ik wil mezelf kunnen zijn’

In een verklaring op de website van zijn club schrijft Daniels dat hij lange tijd heeft verborgen wie hij daadwerkelijk is ondanks dat hij al lange tijd weet dat hij homoseksueel is. Na gesprekken met zijn familie en club is hij er nu klaar voor om openlijk voor zijn homoseksualiteit uit te komen. “Het is een stap in het onbekende om een van de eerste voetballers in dit land te zijn die zijn seksualiteit openbaart.”

Homoseksualiteit geldt nog steeds als een taboe in het mannenvoetbal. Er zijn wereldwijd in grote competities slechts enkele voetballers die openlijk voor hun seksualiteit uit durfden te komen. De laatste Engelse voetballer op een van de hoogste niveaus die openlijk voor zijn seksualiteit uitkwam was Justin Fushanu in 1990. Hij kreeg daarop veel hatelijke reacties, ook van (voormalig-)teamgenoten, uiteindelijk stopte hij enkele jaren later mede vanwege homohatende spreekkoren van toeschouwers.

In 2020 schreef een speler uit de Premier League, het hoogste niveau van Engeland, een brief waarin hij uitkwam voor zijn homoseksualiteit, maar dat hij anoniem wilde blijven omdat hij bang was voor de reacties. Die angst houdt nog altijd veel spelers tegen.

Lang getwijfeld

In een interview met Sky News zegt Daniels, die afgelopen seizoen zijn eerste profwedstrijd in de Engelse Championship speelde, dat hij lang heeft getwijfeld of ook hij niet moest wachten tot na zijn carrière. “Maar ik wist dat ik in dat geval zou moeten liegen en niet mijzelf zou kunnen zijn of het leven zou kunnen leiden wat ik wilde.”

De jonge voetballer zegt dat hij zich bewust is van de homofobe reacties die hij kan krijgen “in stadions en op sociale media”. “Ik kan mensen niet stoppen om dat soort dingen te zeggen. Ik moet leren om er zo mee om te gaan dat het me niet raakt”, zegt Daniels. “Ik hoop dat ik een rolmodel kan zijn en anderen kan helpen om uit te komen voor wat ze maar willen.”

Ook Daniels zelf voelde zich gesteund door collega-voetballers die eerder openlijk voor hun seksualiteit uitkwamen, zoals de Australische Josh Cavallo die zich vorig jaar als eerste voetballer op het hoogste niveau van zijn land outte. Daniels hoopt dat er de komende jaren meer voetballers zijn voorbeeld zullen volgen. “Het zou geweldig zijn als een voetballer in de Premier League zich zou outen. Ik wil de weg omhoog inzetten. We zouden niet moeten zijn waar we nu zijn.”