Britse spionnenbaas: ‘Russen weigeren bevelen, saboteren materieel en halen eigen vliegtuigen neer’

De pijnlijke details die Fleming, directeur van de afluister- en cyberdienst GCHQ, vrijgaf tijdens een toespraak in Australië, bevestigen eerdere analyses van onder andere de VS over het lage moreel van de Russische militairen. Dit is mogelijk een van de redenen waarom de Russen al vanaf de eerste dag van de Oekraïne-oorlog zo slecht presteren in Oekraïne.

Volgens Fleming heeft de Russische president Vladimir Poetin, die hoopte op een snelle overwinning, de kracht van het leger overschat. “We hebben Russische soldaten gezien die, geplaagd door een tekort aan wapens en een laag moreel, orders weigeren uit te voeren, hun eigen uitrusting saboteren en zelfs per ongeluk hun eigen vliegtuigen neerschieten”, aldus de opvallend openhartige spionnenbaas over de gedemoraliseerde militairen.

Tot nu toe was niet naar buiten gekomen dat de Russen op hun eigen gevechtsvliegtuigen of bommenwerpers hebben geschoten. In het grensgebied hebben ze hun hypermoderne luchtverdedigingssysteem S-400 geplaatst waarmee vijandelijke vliegtuigen tot op een afstand van zo'n 400 kilometer kunnen worden neergehaald.

Fleming gaf niet aan hoe zijn spionagedienst aan de informatie komt over het gedrag van de militairen. Het is echter bekend dat met name de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten het Russische leger in Oekraïne afluisteren om meer te weten te komen over hun operaties. De Russische militairen maken het de spionagediensten ook makkelijk omdat ze, tot verbazing van het Westen, geen gebruikmaken van beveiligde communicatieapparatuur.

Director GCHQ has highlighted the 'massive misjudgements' made by Putin before and during his invasion of Ukraine.



His comments come in a speech today warning about a 'generational upheaval' in global security



Kapitale blunders

Het Britse ministerie van Defensie meldt dan ook dagelijks op Twitter, mede op basis van informatie van GCHQ, wat de Russen doen en de hoe de strijd verloopt. Ook waarschuwt de Amerikaanse regering, op basis van inlichtingen van de eigen spionagediensten, voortdurend voor wat de Russen militair van plan zijn, zoals de mogelijke inzet van chemische- en biologische wapens.

Fleming sluit zich aan bij de bevindingen van de Amerikaanse spionagediensten, die woensdag naar buiten kwamen, dat Poetin door zijn eigen generaals en adviseurs is misleid over de verrichtingen van het leger in Oekraïne. “Poetins adviseurs zijn bang om hem de waarheid te vertellen”, aldus de spionnenchef.

Volgens hem heeft de Russische leider kapitale blunders begaan met de invasie. Fleming: “Poetin heeft de situatie helemaal verkeerd beoordeeld. Het is duidelijk dat hij het verzet van het Oekraïense volk verkeerd heeft ingeschat. Hij onderschatte de kracht van de coalitie. Hij onderschatte de economische gevolgen van de sancties. Hij overschatte de mogelijkheden van zijn leger om een snelle overwinning veilig te stellen.”

Gaten in benzinetank

Het Pentagon deed onlangs ook een boekje open over het lage moreel van de Russische troepenmacht, die voor een flink deel bestaat uit dienstplichtigen. Verbijsterd door het felle verzet van het Oekraïense leger en geplaagd door een tekort aan voedsel en benzine, zouden veel Russische soldaten zich hebben overgegeven. Ook saboteerden militairen hun trucks en pantserwagens zodat ze niet hoefden te vechten, aldus een Pentagon-functionaris.

Zo maakten ze met opzet gaten in een benzinetank. Al bij het begin van de invasie kwam naar buiten dat de Russen kampten met problemen, vooral op logistiek terrein. Op beelden was te zien hoe soldaten in winkels op zoek gingen naar eten. De legerrantsoenen die ze hadden gekregen zouden ver over datum zijn geweest. Ook hadden militairen een tekort aan benzine en reserveonderdelen.

Dit alles zou mogelijk de reden geweest waarom het 60 kilometer lange konvooi, dat vanuit het noordwesten naar Kiev probeerde op te rukken, tot stilstand kwam. De Russen zijn ook verrast door de kracht van het Oekraïense leger en de effectiviteit van de Westerse wapens waarmee ze geconfronteerd worden. Vooral de antitankwapens, in het bijzonder de Amerikaanse Javelin, brengen de Russen zware verliezen toe. Volgens berichten zou 90 procent van de Javelin-aanvallen raak zijn.

Onderschepte gesprekken

De Amerikaanse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Victoria Nuland, zei dat de VS er nu van uitgaan dat in vijf weken oorlog meer dan 10.000 Russische soldaten zijn gedood. Een eerdere Amerikaanse schatting kwam uit op 7.000. Volgens de NAVO zijn mogelijk 40.000 Russen gedood, gewond en tot krijgsgevangen gemaakt. Rusland, dat wekenlang zweeg over de verliezen, zei vorige week dat 1.351 soldaten zijn gesneuveld.

Uit honderden onderschepte gesprekken van Russische soldaten die de New York Times onderzocht, bleek vorige week hoe eenheden kampen met logistieke-en communicatieproblemen. Te horen is onder andere hoe een militair om hulp vraagt omdat zijn eenheid in het stadje Makariv nabij Kiev onder zwaar vuur komt te liggen van het Oekraïense leger. Anderen melden op emotionele wijze dat ze geraakt zijn of ze laten weten zich terug te trekken terwijl ze belaagd worden.

De gesprekken werden onderschept door Oekraïense en Amerikaanse radio-amateurs. Het Oekraïense leger kon echter ook gewoon meeluisteren en zo belangrijke informatie verkrijgen. Soldaten smeken tevergeefs, zo blijkt uit de vele Russische communicatie, om luchtsteun, benzine, water en voedsel. “Het is een uur geleden dat we je om luchtsteun vroegen”, schreeuwt een militair naar een collega. “Je bent het verdomme vergeten!”