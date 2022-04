Britse restaurants vermelden calorieën op menukaart: ‘Dit zou een goede eerste stap zijn’

Wie een menukaart openslaat in grote Britse restaurants en ketens ziet voortaan hoeveel calorieën elk gerecht bevat. De regering lanceerde de maatregel als onderdeel van haar strategie tegen zwaarlijvigheid. Een goed idee, vindt obesitasexpert Bart Van der Schueren (UZ Leuven).

Is calorieën tellen in restaurants een goede maatregel in de strijd tegen obesitas?

“Of het helpt op lange termijn is niet helemaal duidelijk, omdat er nog maar weinig goede studies over zijn. Maar een beter zicht krijgen op je calorie-inname is zeker nuttig. Door het te vermelden ben je zeker dat iedereen over die informatie beschikt. Dat is net het punt: in de socio-economisch hogere groep waar obesitas zeldzamer is, is meestal ook de kennis over voeding beter. Maar diegenen die je wil bereiken, zijn voornamelijk mensen met een moeilijke socio-economische achtergrond. En dat lukt als je gewoon het aantal calorieën vermeldt. Het verplicht de voedingsindustrie ook om transparanter te zijn.”

Critici vrezen dat het ongewenste neveneffecten kan hebben, onder meer bij mensen met eetstoornissen. Is die vrees gegrond?

“Dat is doorgaans ook de vrees van psychologen. De redenering is dat je met een hulpmiddel om calorieën te tellen mensen gaat faciliteren in hun eetstoornis. Zo zou een anorexiapatiënt bijvoorbeeld nog makkelijker zijn calorie-inname verminderen. Daar horen twee kanttekeningen bij. Enerzijds zijn deze patiënten doorgaans zodanig op de hoogte dat ze die informatie wel elders vinden. Tot nu toe zijn er weinig indicaties dat dit echt eetstoornissen teweegbrengt of verergert.

“Anderzijds komt obesitas veel vaker voor dan anorexia. Het is een veel groter socio-economisch probleem. Ondertussen heeft meer dan 50 procent van de Belgen overgewicht en ongeveer 20 procent is obees. Bovendien is de idee dat elke obese persoon een eetstoornis heeft op niets gebaseerd. Zo spelen ook onder andere genetica en omgevingsfactoren een rol. Maar hoewel het concept meer omvat dan calorie-inname is het wel duidelijk dat wie grip wil krijgen op zijn of haar gewicht moet letten op wat hij of zij eet.”

Hoe komt het dan dat overgewicht in de Verenigde Staten, waar de maatregel al ingevoerd werd in 2018, toch blijft toenemen?

“Dat is zo, het blijft stijgen. Maar preventiemaatregelen zie je pas op de lange termijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het effect van suiker- en vettaksen op gewicht. Dat zijn maatregelen die eigenlijk niet heel goed wetenschappelijk ondersteund zijn. Daarbij komt bovendien de commentaar dat je door taksen te heffen de armen nog eens extra in economische moeilijkheden brengt. Dus je moet met meer rekening houden dan alleen de wetenschappelijke bewijzen. Maar de meeste patiënten hebben weinig zicht op hoeveel calorieën klaargemaakte gerechten bevatten, dus het is niet onlogisch om ze te vermelden.”

Moeten ook Belgische menukaarten calorieën vermelden? Neemt het niet alle plezier weg van een restaurantbezoek?

“Ik zou het een goed idee vinden. Zeker in fastfoodrestaurants is dat gemakkelijk, want daar is een grote standaardisatie van de maaltijden. In een brasserie of een kleiner restaurant is dat natuurlijk moeilijker. Het wil ook niet zeggen dat je nooit meer iets met veel calorieën mag eten. Of het ook het plezier wegneemt? Obesitas neemt nog veel meer het plezier weg.

“Ik denk dat zo’n maatregel er op termijn ook hier komt. Voorlopig is België geen voorloper op het vlak van obesitaspreventie, maar we gaan toch iets moeten ondernemen. Calorieën vermelden is een goede eerste stap. Daarnaast moeten we ook meer inzetten op betere interventies op scholen. Een obees kind heeft 85 procent kans om daar ook als volwassene mee te kampen. Het wringt ook bij het begeleiden van mensen die iets willen doen aan hun gewicht. In België heb je geen terugbetalingen voor diëtisten en bewegingscoaches.”