Britse regering ziet na regen van kritiek af van belastingverlaging voor grootverdieners

De Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng ziet af van een eerder aangekondigde belastingverlaging voor grootverdieners. Dat heeft hij bekendgemaakt op Twitter. Het besluit komt na toenemende druk en kritiek op de Britse regering.

“We snappen het en we hebben geluisterd”, schrijft Kwarteng, die later vandaag zijn toespraak houdt op het jaarlijkse partijcongres in Birmingham. Volgens de minister leidt de belastingverlaging af van de plannen van de regering om de ‘uitdagingen van ons land aan te gaan’.

Het afschaffen van de zogenoemde 45p-belasting, een belastingschijf voor mensen met een inkomen van boven de 150.000 pond per jaar, was een van de belangrijkste onderdelen van een minibegroting die de Britse regering anderhalve week geleden presenteerde.

Zo zou een verlaging van belasting voor grootverdieners oneerlijk zijn in tijden van toenemende inflatie. De gevolgen voor de Conservatieve partij waren direct zichtbaar. In een opiniepeiling van YouGov doet de Labour-oppositie het inmiddels 33 procentpunt beter dan de Conservatieven.

De plannen lieten ook de financiële markten niet onberoerd. De koers van de pond zakte en de rente op Britse staatsobligaties steeg, tekenen dat er op de financiële markten weinig vertrouwen is in de plannen van de Britse regering. Volgens de Labour-oppositie dreigt de Britse regering het land in een crisis te drijven met het plan.

Ondanks de aanhoudende kritiek bleven Kwarteng en Truss vasthouden aan hun voorlopige begroting. Zondag zei premier Liz Truss nog tegen de Britse zender BBC dat de plannen absoluut wilde doorzetten om het belastingstelsel “simpeler” te maken.