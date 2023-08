Britse regering verdedigt hard asielbeleid na tragedie op Kanaal

In de vroege ochtend van zaterdag raakte de migrantenboot voor de kust van Calais in de problemen. Ongeveer vijftig opvarenden konden van de zinkende schuit worden gered, maar voor zes anderen kwam de hulp van de Britse en Franse kustwacht te laat. Enkele mensen worden nog vermist. De boot maakte volgens The Mail on Sunday deel uit van een kleine vloot die onder begeleiding van een Frans marineschip naar de Britse wateren werd begeleid.

Vanwege het goede zomerweer waagden de afgelopen weken veel vluchtelingen en andere migranten de oversteek. Donderdag kwamen 755 mensen met veertien verschillende boten aan, een recordaantal dit jaar. Hiermee passeerde het totale aantal personen dat het Verenigd Koninkrijk de afgelopen vijf jaar op deze manier heeft bereikt de 100.000.

Boten ombouwen

Net als andere landen worstelen ook de Britten met adequate opvang van asielzoekers. Vorige week maandag werd het schip Bibby Stockholm als noodopvang in gebruik genomen, maar dat is vooralsnog op een mislukking uitgedraaid. Zaterdag werd de omstreden asielboot, die plek zou bieden aan vijfhonderd mensen, ontruimd nadat er legionella in de waterleidingen was aangetroffen. De verwachting is dat de Bibby Stockholm, die aangemeerd ligt in het Zuid-Engelse Portland, wekenlang uit de roulatie zal zijn.

De eerste 39 bewoners reageerden afgelopen week wisselend op hun nieuwe verblijfplaats. De een noemde het een drijvende gevangenis, een ander vond het “best een aardige plek”. Ondanks problemen met hygiëne en kritiek van vluchtelingenorganisaties wil de regering juist meer boten ombouwen tot opvanglocaties.

De huidige opvang in hotels is duur en impopulair. Daarom kijkt het ministerie van Binnenlandse Zaken ook naar lege kantoorgebouwen en studentenhuizen als potentiële locaties. Ook wil het ministerie nog altijd asielzoekers naar opvangcentra in het Afrikaanse Rwanda sturen. Vorig jaar zette de rechter op het laatste moment een streep door dit plan, maar een hoger beroep is in voorbereiding. Staatssecretaris van Immigratiezaken Robert Jenrick heeft gezegd dat “al het nodige” zal worden gedaan om de asielplannen door te voeren en de migratie via het Kanaal te ontmoedigen.

Nasty Party

Sommige Conservatieve politici hebben er bij premier Rishi Sunak op aangedrongen om uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) te stappen, maar dat idee stuit binnen de partij op kritiek. Oud-minister van Justitie David Lidington zei in The Guardian dat veel mensen die op de Conservatieven hebben gestemd zo’n radicale stap verwerpelijk zullen vinden. “Ze willen een partij zien die verdragen respecteert en zich sterk maakt voor mensenrechten”, zo verklaarde hij. Lidington, die tot de sociaal-liberale vleugel van de regeringspartij behoort, waarschuwde dat de Tories weer zouden worden gezien als the Nasty Party, de smerige partij.

Sunak, op dit moment op vakantie in Californië, had al te kennen gegeven dat hij niet van plan is om zover te gaan. Het opzeggen van het EVRM zou ook het brexitakkoord in gevaar brengen. Wel haalde Sunak onlangs tijdens een verhit vragenuur in het Lagerhuis uit naar ‘linkse advocaten’ die volgens hem zijn beleid tegen illegale immigratie frustreren. Zijn minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, sprak op haar beurt van “een activistische kliek van linkse advocaten, ambtenaren en de Labour-partij”.