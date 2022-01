Britse regering maakt het makkelijker om EU-regels te schrappen

Om onzekerheid en verwarring na de Britse uittreding uit de EU in 2020 te voorkomen, stond de regering van Johnson destijds toe dat duizenden bestaande EU-wetten en -regels ook na de brexit automatisch in het Verenigd Koninkrijk van kracht zouden blijven. Maar op termijn wil zij daarvan af. Op basis van de bestaande procedures zou het echter enkele jaren in beslag nemen om alle EU-wetten te hervormen of in te trekken. Dat proces kan nu dus worden versneld.

"Onze nieuwe Brexit Freedoms Bill zal een einde maken aan de speciale status van de EU-wetgeving in ons rechtsstelsel", zegt Johnson in een verklaring.

Ook beloofde hij dat zijn regering later nog een beleidsdocument zal publiceren. Daarin zal staan hoe zij precies van plan is de voordelen van de Britse uittreding uit de EU te benutten bij het wijzigen van de regelgeving. En ook hoe dit zal bijdragen aan een vermindering van de bureaucratische rompslomp in het land.

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Groot-Brittannië formeel uit de EU trad.