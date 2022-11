Britse regering gooit roer drastisch om met belastingverhogingen

In het Lagerhuis presenteerde Hunt de ‘vreselijke beslissingen’ die hij heeft moeten nemen. Veel meer rijke Britten zullen in het hoogste belastingtarief van de 45 procent terechtkomen, terwijl lager betaalden zullen worden getroffen door het bevriezen van de belastingvrije voet. Het aantal huishoudens in de middenklasse dat recht heeft op kinderbijslag zal krimpen, nu de inkomensdrempel daarvoor op omgerekend 68.000 euro komt te liggen. Gemeenten krijgen toestemming plaatselijke belastingen te verhogen.

Daar blijft de fiscale pijniging niet bij. Eigenaren van elektrische auto’s gaan voor het eerst wegenbelasting betalen en mensen die hun huis met winst verkopen, zullen meer overdrachtsbelasting gaan betalen. Populairder is Hunts besluit dat energiebedrijven begin komend jaar tijdelijk meer belasting gaan betalen over hun winsten. De overheidsuitgaven gaan in absolute termen licht omhoog, maar verhoudingsgewijs dalen ze. Volksgezondheid wordt ontzien.

Inflatie temmen

Tegenover zijn sceptische partijgenoten, met name die op de rechterflank, stelde de Conservatieve bewindsman dat deze verregaande beslissingen nodig zijn ‘om de inflatie te temmen’. Deze bedraagt nu 11 procent en raakt volgens Hunt met name de armste Britten. Dankzij deze maatregelen zal de staatsschuld als deel van het bruto nationaal product geleidelijk dalen. “Als Conservatieven laten we schulden niet over aan de volgende generatie”, beweerde hij in het afgeladen parlement.

Vanuit een politiek perspectief willen de Conservatieven afstand nemen van het economische beleid van de vorige maand afgetreden Liz Truss die geld wilde lenen om grote belastingverlagingen te financieren en de overheidsuitgaven te laten stijgen. De financiële markten raakten meteen in paniek. Hunts begroting is een ‘gedenkdienst voor trussonomics’ genoemd. Waar Truss de rijken wilde bevoordelen, richt Hunt zich speciaal op de armere Britten.

Hij benadrukte dat de Conservatieve Partij compassie moet tonen met minderbedeelden. Zo blijft de energiesteun het hele komende jaar in stand. De huurstijgingen voor sociaal huurders worden aan banden gelegd en de sociale minima zullen er volgens hem niet op achteruitgaan. Wel wil hij het ontvangen van bijstand voor arbeidsgeschikten koppelen aan het actief zoeken naar werk. Gejuich uit eigen kring kreeg hij bij zijn belofte om gepensioneerden, ongeacht hun vermogen, buiten schot te houden.

Kerncentrale

Het belasten en bezuinigen gaat gepaard met investeren. Zo kondigde hij aan dat de Britse overheid voor het eerst in dertig jaar de bouw van een kerncentrale gaat financieren, aan de Noordzeekust in Suffolk. Tevens blijven de investeringen in infrastructuur in stand. De aanleg van een meer dan honderd miljard euro kostende hogesnelheidslijn tussen Londen en het noorden van het land wordt afgerond, al bestaan er steeds meer twijfels over het rendement.

Hunt paaide de brexiteers met de mededeling dat de regering gebruik wil gaan maken van de ‘brexitvrijheden’ door regels te schrappen op het gebied van groene industrie, financiële dienstverlening, hoogwaardige maakindustrie, digitale investeringen en levenswetenschappen. Volgens hem moet Groot-Brittannië het nieuwe Silicon Valley worden, maar hij geeft geen details over hoe dit precies kan worden bereikt.

De Britse economie verkeert reeds in een milde recessie. Hunt wijt dit aan de coronamaatregelen en de Russische inval in de Oekraïne. Bovendien ondervindt de Britse economie nog steeds naweeën van de financiële crisis van 2008, die werd gevolgd door jarenlange bezuinigingen. Daar komt de brexit bovenop, een keuze die heeft geleid tot minder investeringen en problemen bij de handel met de Europese Unie.