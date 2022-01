Britse prins Andrew levert zijn titels in en zal zich verdedigen als burger in zaak rond seksueel misbruik

Het leefgebied van de prins die ooit bekendstond als Air Miles Andy blijft tegenwoordig beperkt tot de koninklijke landgoederen. In zijn 95.000 euro kostende Range Rover – hybride model – rijdt hij elke dag naar de koninklijke manege voor een ritje op een paard, onderweg thee drinkend bij zijn 95-jarige moeder, die nog steeds in de rouw is door het verlies van haar echtgenoot. Soms wordt hij onderweg lastiggevallen door een passant, zoals de boze vrouw die “Andrew! Andrew!” schreeuwend op het dikke autoraam bonkte.

De hertog van York houdt zich schuil vanwege Virginia Louise Giuffre, de Amerikaanse die zegt dat ze 21 jaar geleden als 17-jarige drie keer seksueel is misbruikt door hem. Dat zou onder meer zijn gebeurd in de Londense woning van Ghislaine Maxwell, die onlangs schuldig is bevonden aan onder meer hulp bij seksueel misbruik door de multimiljonair Jeffrey Epstein. Deze week bepaalde een New Yorkse rechter dat Andrew niet valt onder het geheimhoudingscontract dat Giuffre in 2009 had gesloten met Epstein. Deze uitspraak maakte de weg vrij voor een civiele zaak tegen de 61-jarige prins.

Mogelijk zullen de in Hollywood gevestigde advocaten van Andrew aansturen op een schikking met de aanklager, die in de miljoenen kan lopen. Koningin Elizabeth had al wat juridische kosten van haar zoon betaald, maar bij een miljoenenclaim zal Andrew genoodzaakt zijn om zijn winterhuis in het Zwitserse Verbier te verkopen. Dat zou hem zo’n 20 miljoen euro opleveren, wat genoeg moet zijn. Een probleem is dat zo’n schikking in wezen neerkomt op een erkenning van schuld. Bovendien lijkt Giuffre, moeder van drie kinderen, vastbesloten de zaak voor de rechter te brengen.

Foto

Het is uitgesloten dat Andrew zijn opwachting zal maken in de rechtszaal. Voor civiele zaken worden geen uitleveringsverzoeken gedaan, en hij kan Amerikaans grondgebied maar het beste mijden. Weliswaar zou hij een poging kunnen doen om zijn naam te zuiveren, maar bij civiele zaken zijn, anders dan bij strafzaken, geen harde bewijzen nodig maar volstaan waarschijnlijkheden. Hoe waarschijnlijk is het dat hij met de minderjarige Virginia naar bed is geweest? Hij heeft de schijn tegen, vanwege zijn contacten met Maxwell en Epstein. En dan is er natuurlijk die foto waarop hij, bij Maxwells thuis, met haar poseert.

Tijdens zo’n zaak zal hij via een videoverbinding door haar advocaten worden ondervraagd. Dat kan een pijnlijke vertoning worden, met vragen over zijn anatomie en zijn medische toestand. Kan hij inderdaad niet zweten, zoals Andrew in een interview met de BBC had beweerd. Mogelijk worden ook zijn ex-vrouw Sarah Ferguson en hun dochters ondervraagd. Kan prinses Beatrice zich bijvoorbeeld iets herinneren van het bezoek met haar vader aan de Pizza Express in het Zuid-Engelse Woking? Dat had Andrew in het genoemde televisie-interview als alibi opgegeven.

En dit alles speelt zich af in het platina jubileum van de koningin. Het had een feestelijk jaar moeten worden, na een loodzwaar 2021. Voor Elizabeth is het zeer pijnlijk, omdat Andrew altijd haar oogappel is geweest. Anders dan haar eerste zoon Charles, die moest worden klaargestoomd voor het koningschap, werd Andrew van jongs af aan nogal verwend. Begin jaren tachtig was hij de meest begeerde vrijgezel van het land, en zijn ster steeg tot ongekende hoogte door zijn moedige optreden in de Falklandoorlog. Maar na 22 jaar te hebben gediend in de Royal Navy kwam de vraag: wat moet Andrew gaan doen in zijn leven?

Pijnlijke stap

Hij werd uiteindelijk handelsambassadeur, een taak die bij hem paste: veel reizen, dure hotels, op bezoek bij wereldleiders en omgaan met rijke vrienden. De vriendschap met een van hen, Epstein, werd zijn ondergang. Door zijn contacten met de financier en pedofiel moest Andrew, die bekendstaat als een arrogante dwaas, ruim twee jaar geleden al zijn koninklijke werkzaamheden neerleggen. Hetzelfde moest zijn neef Harry doen nadat deze zich met zijn Amerikaanse vrouw Meghan in Californië had gevestigd. Maar Andrews schaduw blijft over het koningshuis hangen, een koningshuis dat zeker onder jongeren aan populariteit inboet.

Onder druk van oorlogsveteranen – en de publieke opinie – heeft de koningin besloten om Andrews banden met de gewapende strijdkrachten door te snijden. Zo is hij niet langer kolonel van de prestigieuze Grenadier Guards. Tevens heeft ze besloten dat hij niet langer de titel Koninklijke Hoogheid draagt. Tevens is hij niet langer beschermheer van 104 scholen, golfclubs en andere instellingen. Wel mag Andrew de Hertog van York blijven. Voor de jubilerende vorstin zal het degraderen van Andrew tot ‘gewone burger’ een pijnlijke stap zijn geweest, maar het belang van The Crown gaat voor alles.