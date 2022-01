Britse premier Boris Johnson: ‘Niemand heeft me gezegd dat bijeenkomst tegen de regels was’

“Niemand heeft me gewaarschuwd dat dit tegen de regels was”, zei de premier. “Anders zou ik het wel hebben onthouden.” Johnson excuseerde zich vanmiddag opnieuw tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in het noorden van Londen. Vorige week al bood hij excuses aan in het Britse parlement, en beweerde hij dat hij dacht dat het tuinfeest in zijn ambtswoning tijdens de lockdown van mei 2020 een werkbijeenkomst was.

Johnson verontschuldigde zich wel alleen voor de indruk die was gewekt, maar gaf niet toe regels te hebben overtreden. Ook nu bood hij zijn excuses aan voor de ‘verkeerde inschattingen’ die zijn gemaakt, maar bleef hij dus ontkennen dat hij wist dat het feest illegaal was.

Dominic Cummings, Johnsons voormalige hoofdadviseur, zou hem nochtans wel gewaarschuwd hebben, schreef die gisteren op zijn blog. Twee andere Downing Street-medewerkers bevestigen dat verhaal. Cummings zegt dat hij Johnson wel degelijk op de hoogte heeft gebracht dat het feestje de coronaregels zou breken. Maar de premier “wuifde dit weg” en liet het feest alsnog doorgaan. Cummings beschuldigt Johnson nu dan ook van liegen tegen het parlement.

Partygate

Binnenkort verschijnt het verslag van topambtenaar Sue Gray, die de aantijgingen tegen Johnson en zijn entourage onderzoekt. Zij zou eerst Cummings zelf nog ondervragen. Johnsons voormalig adviseur lekt op zijn blog al weken schadelijke details en onthullingen over wat bekend is komen te staan als ‘partygate’.

Het gaat om verschillende feestjes in Downing Street 10 ten tijde van de lockdowns in het Verenigd Koninkrijk. Zo vonden er ook twee verschillende feestjes plaats op de vooravond van de begrafenis van prins Philip, in april 2021. Daar was Johnson zelf wel niet bij. Zijn kabinet excuseerde zich vorige week bij Queen Elizabeth.

De Britse premier Boris Johnson vorige week in het Lagerhuis in Londen. Beeld EPA

Vertrouwensstemming

Op de vraag of de premier zou aftreden als er bewijs zou zijn dat hij fout heeft gehandeld, antwoordde hij: “Laten we kijken wat het rapport zegt.” Ondertussen gaan er ook in Johnsons eigen Conservatieve partij wel steeds meer stemmen op om een vertrouwensstemming over de premier te organiseren. Zo’n stemming in de eigen fractie komt er wanneer 54 Conservatieve Lagerhuisleden er schriftelijk om vragen. Volgens de Britse pers vanavond gaan er steeds meer geruchten dat die drempel bijna bereikt is.

Volgens Sky News zeggen sommige parlementsleden dat ze Johnson “nog een week” geven vooraleer hij de laan uitgestuurd zal worden. Morgen zal de premier zich opnieuw kunnen verdedigen tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis.